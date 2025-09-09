Revanche no radar? Top 12 desafia Caio Borralho e brasileiro topa confronto no UFC

O peso-médio (84 kg) Brendan Allen demonstrou estar pronto para retornar ao octógono ainda em 2025 - e já tem um alvo definido. Nos comentários de uma postagem do perfil 'MMA Pros Pick' no 'Instagram', o norte-americano se ofereceu para enfrentar o brasileiro Caio Borralho até o fim do ano.

A resposta do atleta tupiniquim veio de forma imediata e positiva, reforçando o clima de respeito mútuo entre os dois. O confronto, inclusive, parece agradar ambas as partes, que já se enfrentaram anteriormente em outra modalidade.

"Ninguém mais quer lutar antes do final do ano, mas eu estou livre para isso, Caio Borralho", escreveu Allen. Sem hesitar, Borralho respondeu: "Tô dentro, irmão! Seria uma honra, de novo!". O norte-americano então finalizou a breve troca de mensagens com um tom amistoso: "O mesmo aqui, parceiro".

O histórico entre os atletas remonta a fevereiro deste ano, quando duelaram no Karate Combat 53, em uma disputa de grappling. Na ocasião, o brasileiro saiu vitorioso por decisão unânime. Agora, ambos sinalizam interesse em uma revanche - desta vez nas regras do MMA, dentro do UFC, valendo posições importantes no ranking da categoria até 84 kg.

Momentos distintos

Borralho atravessa um momento de recuperação após sofrer sua primeira derrota no Ultimate, no último sábado (6), quando foi superado por Nassourdine Imavov no UFC Paris. Já Allen vive fase oposta: voltou ao caminho das vitórias em julho, no UFC 318, ao bater Marvin Vettori por decisão, encerrando uma sequência de dois resultados negativos.

A possível reedição do duelo, agora no cage e com luvas, ainda não foi oficializada pela organização. No entanto, o interesse público dos dois atletas reacende a expectativa por um confronto que pode movimentar a parte de cima da divisão. Resta saber se os matchmakers do UFC irão aproveitar a oportunidade.

