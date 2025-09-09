Topo

Raphinha detona altitude e cutuca arbitragem após Bolívia 1x0 Brasil

Jogador não escondeu insatisfação com jogo a mais de 4000m de altitude Imagem: Mauro PIMENTEL / AFP
Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 22h46

Raphinha não escondeu a insatisfação com o fato de o Brasil atuar a mais de 4000m de altitude na derrota para a Bolívia, em jogo que fechou as Eliminatórias para a seleção pentacampeã. Ele, que falou à Globo, ainda criticou a arbitragem pelo pênalti marcado para os donos da casa — lance que gerou o único gol da partida.

O que ele falou?

Altitude atrapalhou? É óbvio, não tem nem que ter pergunta. A partir do momento em que uma equipe te coloca para jogar a 4000m de altitude para poder ganhar o jogo, isso desfavorece bastante as outras seleções.

Críticas ao juiz. "Em um jogo equilibrado, o árbitro achou um pênalti, e isso complicou a gente dentro de campo."

Raio-X da campanha. "A gente até ganhou nossos dois primeiros jogos, mas tivemos dificuldade no meio da competição. Nosso objetivo principal era classificar a seleção para a Copa, e conseguimos isso como objetivo. É continuar trabalhando para chegar no melhor momento para a Copa."

