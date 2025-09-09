Rafael Toloi exalta Libertadores, mas ressalta foco do São Paulo no Brasileiro

Topo

Nesta terça-feira, Rafael Toloi destacou a importância de disputar a Libertadores pelo São Paulo, mas reforçou que o foco do grupo deve ser jogo a jogo, sobretudo com os olhos voltados para o Campeonato Brasileiro.

"A Libertadores tem uma importância enorme para o torcedor e para a história do São Paulo. Mas também sabemos que o Brasileiro é fundamental, pois garante a classificação para essas competições. Temos que pensar jogo a jogo. O grupo é muito bom, unido e qualificado, e isso faz diferença. Claro que talentos individuais ajudam, mas o coletivo é o que pesa mais", afirmou durante sua apresentação no SuperCT.

Apesar de já estar contratado, o zagueiro não pôde defender o São Paulo nas oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional. De acordo com o regulamento da Conmebol, o clube só poderia fazer alterações na lista de inscritos caso avançasse para as quartas de final, onde agora enfrentará a LDU, com Toloi à disposição.

Boas lembranças

O defensor também resgatou memórias da sua primeira passagem pelo Tricolor, quando conquistou a Sul-Americana.

"Lembro da união daquele elenco que conquistou a Sul-Americana. Jogávamos com inteligência fora de casa e contávamos com a força da torcida no Morumbi. Hoje vejo o São Paulo novamente competitivo e quero reviver momentos assim, mas sempre com os pés no chão, focando partida a partida", concluiu.

Atualmente, o São Paulo ocupa a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos em 22 partidas, e segue na briga por uma vaga no G6. A equipe volta a campo no próximo domingo, às 17h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Morumbi, pela 23ª rodada.

