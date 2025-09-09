Quem é Billal Brahimi? Conheça a carreira do possível reforço do Santos

O Santos negocia a contratação de Billal Brahimi, atacante que está livre no mercado. O jogador de 25 anos está sem clube após deixar o Nice, da França.

O argelino chegou no time francês em janeiro de 2022, mas nunca despontou. A sua melhor temporada pelo clube foi em 2022/23, quando jogou 37 vezes, sendo apenas nove entre os titulares, marcou cinco gols e deu duas assistências.

Em agosto de 2023, acabou sendo emprestado para o Brest, também da França. Foram 22 aparições, duas como titular, e nenhuma participação em gol.

Na temporada seguinte, foi cedido para o Sint-Truiden, da Bélgica. Foram 28 compromissos (sete como titular), além de dois gols e quatro assistências. A equipe belga até tinha opção de compra, mas não exerceu.

No meio deste ano, então, voltou ao Nice e até chegou a entrar nos minutos finais da derrota de 1 a 0 para o Toulouse, pela primeira rodada do Campeonato Francês, mas teve o contrato encerrado em 1º de setembro.

"Depois de quatro anos defendendo suas cores, chegou a hora de eu virar uma nova página. Este clube era muito mais do que apenas um local de trabalho: era uma família, um lugar onde cresci como jogador, mas também como homem. Quero agradecer aos meus colegas de equipa, funcionários, voluntários e a todos os que trabalham na sombra todos os dias para manter este clube vivo", escreveu Brahimi em texto de despedida.

"Vou guardar esses quatro anos para sempre as memórias, emoções únicas e laços fortes. Isto não é um adeus, apenas um adeus. Desejo tudo de bom para o futuro e continuarei seguindo com muito carinho", completou.

Outros clubes

Ao longo da carreira, Billal Brahimi também passou por Angers, Le Mans e Middlesbrough.

Os melhores números do atacante foram registrado no Le Mans, onde jogou 34 partidas (32 como titular), marcou 12 gols e deu uma assistência. Na época, o time estava na terceira divisão francesa.

Billal Brahimi é da Argélia, canhoto e tem 1,83m. Ele costuma jogar pelas pontas ou como segundo atacante.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela