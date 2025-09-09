Promessa colombiana morre em acidente antes de assinar com equipe dos EUA

O jovem colombiano Éder Smic Valencia morreu no último domingo, vítima de um acidente de carro. O atleta de 16 anos era uma das grandes promessas do país e assinaria acordo com equipe dos EUA para seguir carreira.

O que aconteceu

A Academia Alemã Popayán (AAFP), onde treinava, anunciou a morte do jogador e declarou apoio aos familiares de Valencia.

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso jogador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), que faleceu em um acidente de carro enquanto estava de férias em Guachené. Estamos com sua família e honramos sua memória na AAFP. Ele estará para sempre em nossos corações. AAFP, no X

O atleta viajaria aos Estados Unidos para assinar com o New York Red Bulls, equipe que disputa a MLS. Segundo o jornal El Colombiano, Valencia estava de férias e não resistiu ao acidente, que envolveu três carros e um trator-reboque.

Éder Smic esteve recentemente no Brasil para a disputa da Bulls Cup sub-16 e representou o New York nos confrontos contra Palmeiras, Bahia, Santos e Red Bull Salzburg, além de ter sido convocado pela seleção colombiana de base para disputa de alguns duelos, entre 4 e 12 de agosto.