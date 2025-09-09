Topo

Pedrinho oferece ônibus para torcida organizada do Cruzeiro assistir à final do Brasileirão feminino

09/09/2025 13h10

No próximo domingo, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians pelo título do Campeonato Brasileiro feminino. O duelo acontece às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Com isso, Pedro Lourenço, gestor da SAF, disponibilizará transporte para os torcedores das Cabulosas assistirem ao jogo em São Paulo.

A notícia foi publicada nas redes sociais da torcida oficial, a Desorganizada Cabulosa, que disse que um ônibus com 45 vagas será ofertado. Devido à alta demanda de torcedores que querem assistir ao confronto, a Organizada divulgou que vai fazer o rateio dos custos de duas outras caravanas para que mais gente possa estar presente.

Final do Brasileirão feminino

No jogo de ida, os times empataram por 2 a 2, com gols de Marília e Isabella do lado do Cruzeiro, e Gi Fernández e Gabi Zanotti para o Corinthians. Para o duelo valendo o título do Brasileirão feminino, as vendas das entradas acontecem através do site Fiel Torcedor, com preços entre R$ 30 e R$ 60.

É a primeira final do Brasileirão feminino que as Cabulosas disputam. Já as Brabas são as maiores campeãs do torneio, com seis títulos nacionais.

