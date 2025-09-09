Paraguai encerra campanha nas Eliminatórias com vitória sobre o Peru
Nesta terça-feira, o Paraguai venceu o Peru por 1 a 0, no Estádio Nacional de Lima, em duelo válido pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Matías Galarza marcou o único gol da partida.
Situação da Tabela
O Paraguai conquistou a classificação na última rodada e, com a vitória, chega aos 28 pontos, na sexta posição. O Peru, por sua vez, entrou em campo já sem chance de classificação, ocupando a nona posição, com 12 pontos.
Resumo do jogo
PERU 0 x 1 PARAGUAI
Competição: 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas
Local: Estádio Nacional de Lima, no Peru
Data: 09 de setembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Gol: Matías Galarza, aos 32' do 2ºT (Paraguai)
Como foi o jogo
Apesar de leve domínio do Paraguai, o primeiro tempo, truncado por muitas faltas, foi marcado por poucas oportunidades para ambos os lados.
No segundo tempo, o Paraguai marcou o gol da vitória aos 32 minutos. Após cruzamento pelo lado direito de Juan José Caceres, Matías Galarza recebeu livre de marcação na entrada da área e finalizou para vencer o goleiro Gallese.