Topo

Esporte

Paraguai encerra campanha nas Eliminatórias com vitória sobre o Peru

Galarza comemora gol do Paraguai sobre o Peru em duelo das Eliminatórias - ERNESTO BENAVIDES / AFP
Galarza comemora gol do Paraguai sobre o Peru em duelo das Eliminatórias Imagem: ERNESTO BENAVIDES / AFP

09/09/2025 22h35

Nesta terça-feira, o Paraguai venceu o Peru por 1 a 0, no Estádio Nacional de Lima, em duelo válido pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Matías Galarza marcou o único gol da partida.

Situação da Tabela

O Paraguai conquistou a classificação na última rodada e, com a vitória, chega aos 28 pontos, na sexta posição. O Peru, por sua vez, entrou em campo já sem chance de classificação, ocupando a nona posição, com 12 pontos.

Resumo do jogo

PERU 0 x 1 PARAGUAI

Competição: 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Local: Estádio Nacional de Lima, no Peru

Data: 09 de setembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Gol: Matías Galarza, aos 32' do 2ºT (Paraguai)

Como foi o jogo

Apesar de leve domínio do Paraguai, o primeiro tempo, truncado por muitas faltas, foi marcado por poucas oportunidades para ambos os lados.

No segundo tempo, o Paraguai marcou o gol da vitória aos 32 minutos. Após cruzamento pelo lado direito de Juan José Caceres, Matías Galarza recebeu livre de marcação na entrada da área e finalizou para vencer o goleiro Gallese.

