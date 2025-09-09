PVC: Ancelotti tem duas opções para suprir a ausência de Casemiro

O técnico Carlo Ancelotti tem duas alternativas táticas para enfrentar a Bolívia na altitude de El Alto, destaca o comentarista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, Canal UOL.

Sem o suspenso Casemiro, a probabilidade é que Andrey Santos assuma a posição de primeiro volante. Numa segunda opção, PVC destacou que Paquetá também pode atuar como "pivô defensivo".

A gente vai ver o Andrey Santos fazendo o pivô defensivo. Eu venho usando essa expressão e o Ancelotti usou essa expressão. O Andrey faz o pivô defensivo por quê? Porque a saída é de três, com Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique, e o Andrey à frente do triângulo, como primeiro volante.

PVC

Com Andrey como pivô defensivo, Bruno Guimarães escapa mais para o ataque, e o Brasil pode variar do 4-2-3-1 para um 3-2-5 durante a partida.

Segundo PVC, Bruno ainda pode se infiltrar como um sexto atacante, repetindo jogadas que deram certo em jogos anteriores.

O Bruno escapa um pouquinho mais e o Andrey faz a saída como receptor da bola para virar e fazer o desenvolvimento da jogada para atravessar o campo de defesa para o ataque.

Nesse cenário, você faz um 3-2-5 em que o Bruno Guimarães é o segundo médio e, ao mesmo tempo, é o sexto possível atacante. Ele vai se infiltrar para fazer gol, como fez no jogo contra o Chile.

PVC

Paquetá como Pirlo?

A segunda alternativa envolve Paquetá no papel de camisa 5, como um criador recuado, função semelhante à de Pirlo no Milan de Ancelotti.

PVC vê chance de Ancelotti testar essa configuração caso o Brasil esteja em vantagem no placar no segundo tempo.

Quando o Ancelotti falou sobre o Paquetá fazer o papel de Casemiro, ele está falando sobre o que fez com o Pirlo. O criador era o primeiro volante, que na Itália se chama Regista.

O Pirlo foi contratado pelo Milan para ser 10 e o Ancelotti o transformou em 5. Ele foi contratado para ser o homem de ligação com o ataque. O Ancelotti falou: de costas você não vai render, você vai jogar de frente.

PVC

