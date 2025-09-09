Topo

Palmeiras é o único no Brasileiro com mais pontos fora do que como mandante

09/09/2025 06h00

O Palmeiras se destaca nesta edição do Campeonato Brasileiro por um dado curioso: é o único time que soma mais pontos como visitante do que em casa. Até aqui, o Verdão conquistou 23 pontos em dez partidas fora de seus domínios, sendo o melhor visitante da competição, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, marcando 15 gols e sofrendo nove.

No top 6 de visitantes, aparecem Botafogo (17 pontos), Flamengo (17), Cruzeiro (16), Mirassol (13) e Red Bull Bragantino (13). O Sport, por sua vez, lanterna do Brasileirão, conquistou metade dos seus pontos como visitante. O Leão somou cinco unidades longe da Ilha do Retiro e outras cinco dentro de seus domínios em Recife.

Em contrapartida, como mandante, o Palmeiras tem 20 pontos em dez jogos, ocupando apenas a sexta melhor campanha em casa, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Ao todo, o time soma 43 pontos, mantendo a terceira colocação geral na tabela.

A campanha como visitante inclui vitórias importantes sobre Sport, Internacional, Fortaleza, Vasco, Red Bull Bragantino, Fluminense e Botafogo, além de empates contra Vitória e Corinthians e apenas uma derrota para o Cruzeiro.

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras encara o Internacional no próximo sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, em Porto Alegre, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Facundo Torres, e busca repetir o resultado em casa para se manter na briga pelas primeiras posições da tabela.

Preparação para o confronto

Nesta segunda-feira (8), o elenco alviverde se reapresentou na Academia de Futebol e realizou treino com ativação muscular, exercícios de potência e trabalho posicional focado em construções de jogadas pelo meio e finalizações. Raphael Veiga avançou na transição física e participou como "curinga", enquanto Maurício seguiu cronograma individualizado após dores lombares.

Abel Ferreira ainda não contou com os jogadores convocados para a Data Fifa, mas espera contar com eles para a reta final de preparação.

