Palmeiras: Atacante que não joga há quase 600 dias sonha com retorno em 25

Bruno Rodrigues, que não atua desde o dia 24 de janeiro de 2024, disputou 30 minutos de um jogo-treino no último sábado (6) - Cesar Greco/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

09/09/2025 05h30

O atacante Bruno Rodrigues, que não entra em campo pelo Palmeiras desde o dia 24 de janeiro de 2024 (há 594 dias), sonha com um retorno ainda na atual temporada.

O que aconteceu

O jogador de 28 anos está finalizando seu processo de transição física após a última lesão e já participa dos treinos com o restante do grupo. No último sábado (6), ele disputou 30 minutos de um jogo-treino entre o elenco alviverde e deu mais um passo para o retorno.

Abel Ferreira chegou a dizer que Bruno só voltaria no início de 2026, mas ele pode aparecer antes disso entre os relacionados da equipe. A ideia do Palmeiras é dar minutos para o atleta nos treinos para ele ganhar força, confiança e perder o medo — já que vive um longo período de inatividade.

É um jogador que eu particularmente gosto pelos valores que tem, pela pessoa que é. Vamos ajudá-lo e a melhor forma é estar no Palmeiras, que tem todos os recursos para recuperar um jogador do nível da gravidade de sua lesão. Apesar de existirem clubes que nos contataram para contar com ele nesses últimos meses do ano, não podemos correr o risco dele jogar em clube que não tenha toda estrutura e condição Abel Ferreira

O UOL apurou que Bruno sonha em retornar aos gramados ainda nesta temporada. O jogador completaria mais de dois anos parado se tiver sua reestreia apenas no início do ano que vem. A comissão técnica de Abel Ferreira trata a situação do atleta com muita cautela pela gravidade das lesões e o tempo que ele ficou parado.

Ele sofreu uma lesão no joelho direito em seu segundo jogo com a camisa do Palmeiras e passou por uma artroscopia no joelho no início do ano passado.

Em maio, quando estava em processo final de recuperação, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido em um jogo-treino. A segunda lesão de Bruno Rodrigues se assemelha à lesão sofrida por Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão na temporada 1999/2000.

Médico explica o caso

Ricardo Soares da Silva, médico ortopedista do Hospital AACD, que é especialista em joelho, afirmou que a cautela do Palmeiras com Bruno Rodrigues é fundamental. Não só pelas duas lesões seguidas que ele sofreu, mas também pela questão psicológica.

"São lesões relativamente graves, e muito próximas uma da outra. Existe um desequilíbrio muscular que pode persistir e tem o aspecto psicológico do paciente, com um longo período parada. A cautela com o jogador tem que ser a máxima possível, então não é nenhum exagero essa programação citada pelo Abel", disse.

"A lesão do tendão patelar é uma lesão rara no futebol. Uma vez que tem a ruptura do tendão, o paciente perde a força para estender a perna. E ainda tem a questão de serem duas lesões em sequência, então é natural que essa recuperação se arraste", concluiu.

Bruno Rodrigues só fez duas partidas com a camisa do Palmeiras. Foram 45 minutos contra o Novorizontino e 60 contra a Inter de Limeira, sem gols ou assistências.

O atacante custou cerca de R$ 25 milhões ao Palmeiras, mas ainda não conseguiu jogar para justificar o investimento.

