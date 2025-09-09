Flamengo está otimista com renovações de Arrascaeta e Filipe Luís

O Flamengo está otimista em relação à renovação contratual do técnico Filipe Luís e do meia Arrascaeta, conta o repórter Bruno Braz no De Primeira.

Hoje, a tendência é que tenha uma renovação de pelo menos mais de uma temporada, pelo menos até 2026, com o Filipe Luís. Essas conversas vão ser retomadas agora. O Flamengo tem como prioridade retomar essa conversa com o Filipe Luís para deixar já engatilhada essa renovação para o ano que vem. Com o Arrascaeta também, que é o principal jogador do Flamengo na temporada, com mais participações em gols. Bruno Braz

Braz explica que Filipe Luís deseja seguir no clube e amadurecer como técnico no Brasil antes de pensar em carreira na Europa.

Ele entende que ainda está num processo de amadurecimento. Todo esse processo que ele está vivendo no Flamengo, ele acha que ainda precisa passar por algumas coisas, criar uma casca como treinador aqui no Brasil para dar esse segundo passo na Europa. O que, em termos do Flamengo, para o torcedor que está satisfeito com o trabalho dele, é positivo. Conta para essa renovação de contrato. Bruno Braz

No caso de Arrascaeta, Braz lembra que o meia já sinalizou desejo de renovar até 2028. Segundo ele, o Flamengo agora dá prioridade ao tema.

O Arrascaeta no início do ano sinalizou com uma intenção de renovar até 2028. Na ocasião, o Flamengo não deu prosseguimento a essa conversa, mas o Arrascaeta está jogando muito, e aí o Flamengo viu que isso faz necessário dar uma prioridade para esse caso. Bruno Braz

Braz destaca o otimismo na renovação com Filipe Luís e Arrascaeta.

O Flamengo vê com muito otimismo a renovação tanto do Filipe quanto do Arrascaeta. Fazendo esse prolongamento aí, quem sabe até pra ele encerrar a carreira com a camisa 10 do Flamengo. Bruno Braz

