Topo

Esporte

Onde vai passar Sérvia x Inglaterra pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Harry Kane aplaude torcida após vitória da Inglaterra sobre Andorra, pelas Eliminatórias da Copa de 2026 - BEN STANSALL/AFP
Harry Kane aplaude torcida após vitória da Inglaterra sobre Andorra, pelas Eliminatórias da Copa de 2026 Imagem: BEN STANSALL/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/09/2025 13h06

Sérvia e Inglaterra entram em campo hoje (9), às 15h45 (de Brasília), no Rajko Mitic, apelidado de Marakana, em Belgrado, pela 6ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Suspenso contra a Bolívia, Casemiro é a bússola de Ancelotti na seleção

Francês campeão mundial critica Yamal: 'não consigo olhar para ele'

Rumo ao milésimo: CR7 faz mais dois e Portugal goleia nas Eliminatórias

Os sérvios são os vice-líderes do Grupo K, com 7 pontos somados, e querem manter o embalo. A Sérvia bateu a Letônia por 1 a 0 na rodada passada.

Do outro lado, a Inglaterra lidera a chave e quer manter os 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Thomas Tuchel venceu Andorra por 2 a 0 na rodada anterior.

Sérvia x Inglaterra -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Rajko Mitic, em Belgrado
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Onde vai passar Sérvia x Inglaterra pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Em transição física, Bruno Rodrigues, do Palmeiras, fala sobre expectativa para retornar aos gramados

Santos fecha contratação de Billal Brahimi após um mês de avaliação

Fluminense confirma mais de 35 mil ingressos vendidos para duelo contra o Bahia

Onde vai passar França x Islândia pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Hungria x Portugal pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Atacante destaca superação no Palmeiras após lesões e mira volta: 'Ansioso'

'Substituir Casemiro na altitude é missão ingrata', diz Arnaldo Ribeiro

Ator, empresários e irmão de prefeito: investidores que compõe proposta de SAF do Fluminense

Marcelo Moreno: 'Se Bolívia for para a Copa, eu volto a jogar'

Tênis: Ela se formou em escola de Nadal e é ídolo aos 20 anos nas Filipinas