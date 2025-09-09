Onde vai passar Sérvia x Inglaterra pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo
Sérvia e Inglaterra entram em campo hoje (9), às 15h45 (de Brasília), no Rajko Mitic, apelidado de Marakana, em Belgrado, pela 6ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Os sérvios são os vice-líderes do Grupo K, com 7 pontos somados, e querem manter o embalo. A Sérvia bateu a Letônia por 1 a 0 na rodada passada.
Do outro lado, a Inglaterra lidera a chave e quer manter os 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Thomas Tuchel venceu Andorra por 2 a 0 na rodada anterior.
Sérvia x Inglaterra -- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Data e hora: 9 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Rajko Mitic, em Belgrado
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)