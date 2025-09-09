Topo

Onde vai passar Hungria x Portugal pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Cristiano Ronaldo comemora após marcar para Portugal contra a Armênia pelas Eliminatórias Europeias Imagem: Vahram Baghdasaryan/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/09/2025 12h45

Hungria e Portugal se enfrentam nesta terça-feira (9), às 15h45 (de Brasília), na Puskas Arena, em Budapeste, pela 2ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).

A Hungria iniciou a companha com um tropeço e quer o primeiro triunfo. A seleção empatou com 2 a 2 com a Irlanda no primeiro jogo.

Já Portugal iniciou bem a caminhada em busca de uma caga na Copa do Mundo de 2026. Com boa atuação de Cristiano Ronaldo, os lusos venceram a Armênia por 5 a 0.

Hungria x Portugal -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Puskas Arena, em Budapeste
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

