Topo

Esporte

Onde vai passar França x Islândia pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Mbappé comemora gol marcado pela França contra a Ucrânia, pelas Eliminatórias - Sergei GAPON / AFP
Mbappé comemora gol marcado pela França contra a Ucrânia, pelas Eliminatórias Imagem: Sergei GAPON / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/09/2025 12h50

França e Islândia entram em campo hoje (9), às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 2ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv2 (TV por assinatura).

Relacionadas

Ex-goleiro da seleção é detido em Portugal por posse de arma, diz jornal

Mbappé iguala Henry, França supera pressão e vence Ucrânia

Francês campeão mundial critica Yamal: 'não consigo olhar para ele'

A França iniciou a caminhada com uma boa vitória sobre a Ucrânia por 2 a 0. Um dos tentos foi marcado por Mbappé, que se tornou o segundo maior artilheiro da história da seleção europeia, com 51 gols.

A Islândia chega confiante após aplicar uma boa goleada na estreia. A equipe enfrentou o Azerbaijão e ganhou por 5 a 0.

França x Islândia -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Parque dos Príncipes, em Paris
  • Transmissão: Sportv2 (TV por assinatura)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Onde vai passar Sérvia x Inglaterra pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Em transição física, Bruno Rodrigues, do Palmeiras, fala sobre expectativa para retornar aos gramados

Santos fecha contratação de Billal Brahimi após um mês de avaliação

Fluminense confirma mais de 35 mil ingressos vendidos para duelo contra o Bahia

Onde vai passar França x Islândia pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Hungria x Portugal pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Atacante destaca superação no Palmeiras após lesões e mira volta: 'Ansioso'

'Substituir Casemiro na altitude é missão ingrata', diz Arnaldo Ribeiro

Ator, empresários e irmão de prefeito: investidores que compõe proposta de SAF do Fluminense

Marcelo Moreno: 'Se Bolívia for para a Copa, eu volto a jogar'

Tênis: Ela se formou em escola de Nadal e é ídolo aos 20 anos nas Filipinas