Onde vai passar França x Islândia pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo
França e Islândia entram em campo hoje (9), às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 2ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv2 (TV por assinatura).
A França iniciou a caminhada com uma boa vitória sobre a Ucrânia por 2 a 0. Um dos tentos foi marcado por Mbappé, que se tornou o segundo maior artilheiro da história da seleção europeia, com 51 gols.
A Islândia chega confiante após aplicar uma boa goleada na estreia. A equipe enfrentou o Azerbaijão e ganhou por 5 a 0.
França x Islândia -- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Data e hora: 9 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Parque dos Príncipes, em Paris
- Transmissão: Sportv2 (TV por assinatura)