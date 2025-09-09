Onde vai passar Equador x Argentina pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Equador e Argentina se enfrentam hoje (9), às 20h (de Brasília), no Monumental de Guaiaquil, no Equador, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv2 (TV por assinatura).

O Equador já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, mas quer voltar a vencer após quatro empates seguidos. Os equatorianos ficaram no 0 a 0 com o Paraguai na rodada passada.

Do outro lado, a Argentina tem a melhor campanha das Eliminatórias da América do Sul e não pode mais ser alcançada. A equipe de Messi e companhia venceu quatro dos últimos cinco confrontos, incluindo a vitória por 3 a 0 diante da Venezuela na rodada passada.

Equador x Argentina -- Eliminatórias da Copa do Mundo