Onde vai passar Equador x Argentina pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo
Equador e Argentina se enfrentam hoje (9), às 20h (de Brasília), no Monumental de Guaiaquil, no Equador, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv2 (TV por assinatura).
O Equador já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, mas quer voltar a vencer após quatro empates seguidos. Os equatorianos ficaram no 0 a 0 com o Paraguai na rodada passada.
Do outro lado, a Argentina tem a melhor campanha das Eliminatórias da América do Sul e não pode mais ser alcançada. A equipe de Messi e companhia venceu quatro dos últimos cinco confrontos, incluindo a vitória por 3 a 0 diante da Venezuela na rodada passada.
Equador x Argentina -- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Data e hora: 9 de setembro, às 20h (de Brasília)
- Local: Monumental de Guayaquil, no Equador
- Transmissão: Sportv2 (TV por assinatura)