Onde vai passar Chile x Uruguai pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo
Chile e Uruguai entram em campo hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Sportv4 (TV por assinatura).
O Chile fez péssima campanha nas Eliminatórias e está na última colocação, com apenas 10 pontos somados em 17 partidas. A seleção vem em reformulação e caiu por 3 a 0 diante do Brasil na rodada passada.
Já o Uruguai já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada por Marcelo Bielsa venceu o Peru por 3 a 0 no último compromisso.
Chile x Uruguai -- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Data e hora: 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Nacional, em Santiago
- Transmissão: Sportv4 (TV por assinatura)