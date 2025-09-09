Topo

Onde vai passar Chile x Uruguai pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Aguirre (à direita) comemora gol do Uruguai sobre a Venezuela em duelo das Eliminatórias - REUTERS/Andres Cuenca
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/09/2025 17h30

Chile e Uruguai entram em campo hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Sportv4 (TV por assinatura).

O Chile fez péssima campanha nas Eliminatórias e está na última colocação, com apenas 10 pontos somados em 17 partidas. A seleção vem em reformulação e caiu por 3 a 0 diante do Brasil na rodada passada.

Já o Uruguai já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada por Marcelo Bielsa venceu o Peru por 3 a 0 no último compromisso.

Chile x Uruguai -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional, em Santiago
  • Transmissão: Sportv4 (TV por assinatura)

