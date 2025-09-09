Topo

Esporte

Onde vai passar Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/09/2025 18h25

Bolívia e Brasil entram em campo hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Del Alto, na Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).

Classificado de forma antecipada para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil entra em campo em clima de confiança. A equipe de Carlo Ancelotti venceu o Chile por 3 a 0 na rodada passada e busca manter o embalo.

Do outro lado, a Bolívia joga suas últimas fichas na luta por uma vaga na repescagem. O time boliviano precisa de um bom resultado contra os brasileiros e ainda depende de um tropeço da Venezuela diante da Colômbia.

Bolívia x Brasil -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal Del Alto, na Bolívia
  • Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube)

