Onde vai passar Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo
Bolívia e Brasil entram em campo hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Del Alto, na Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).
Classificado de forma antecipada para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil entra em campo em clima de confiança. A equipe de Carlo Ancelotti venceu o Chile por 3 a 0 na rodada passada e busca manter o embalo.
Do outro lado, a Bolívia joga suas últimas fichas na luta por uma vaga na repescagem. O time boliviano precisa de um bom resultado contra os brasileiros e ainda depende de um tropeço da Venezuela diante da Colômbia.
Bolívia x Brasil -- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Data e hora: 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Municipal Del Alto, na Bolívia
- Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube)