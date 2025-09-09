"Nunca estive tão motivado para ir aos Jogos", diz suíço que decidiu defender o Brasil

A 150 dias dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, com início marcado para 6 de fevereiro, o Brasil tem um novo nome na busca por uma vaga. Após competir por mais de 15 anos pela Suíça, onde nasceu, Patrick Burgener decidiu representar o país de sua mãe no snowboard halfpipe.

Em junho, o atleta de 31 anos anunciou a troca de cidadania e, em agosto, desembarcou no Brasil pela primeira. Em visita ao Centro de Treinamento do Time Brasil, uma de muitas paradas no roteiro que incluiu até se apresentar em um show em São Paulo, Pat falou sobre a experiência no País.

"Minha mãe cresceu aqui no Rio de Janeiro e foi um grande sonho representar o país dela. Agora que estamos aqui, não posso acreditar. É um lugar incrível, um país incrível. Sei que vai ser um ano incrível para mim. É uma oportunidade de compartilhar minha paixão com muita gente: música, snowboard, esporte. Também acho que o Brasil tem muitos atletas ótimos e com tradição no surfe, no skate, mas ainda não no snowboard. Fico muito feliz de trazer isso para o país", afirmou.

Conquistas de Burgener

Burgener conquistou o bronze nos Mundiais de 2017 e 2019 e disputou as edições de PyeongChang 2018 (5º lugar) e Pequim 2022 (11º lugar) dos Jogos Olímpicos de Inverno. Atualmente, ocupa a 13ª colocação no ranking mundial de snowboard halfpipe e está bem posicionado para garantir uma das 25 vagas disponíveis para Milão-Cortina. A confirmação será apenas em janeiro de 2026, com o fechamento do ranking.

Vagas garantidas

O Brasil já tem cinco representantes assegurados: três no esqui cross-country (dois no feminino e um no masculino) e dois no esqui alpino (um em cada naipe), com Eduarda Ribera no feminino, a única nominal. Convocada pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) em maio, ela foi a primeira atleta oficialmente confirmada para os Jogos.