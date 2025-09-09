Topo

Esporte

Nottingham Forest anuncia técnico Ange Postecoglou, campeão da Liga Europa pelo Tottenham

Nottingham

09/09/2025 10h37

O Nottingham Forest anunciou nesta terça-feira a contratação de Ange Postecoglou como novo treinador da equipe principal. O australiano chega após conquistar a Liga Europa com o Tottenham, encerrando um jejum de 17 anos sem títulos para o clube londrino. Apesar do feito continental, ele optou por assumir um Nottingham Forest que ainda busca estabilidade na Premier League, deixando de lado projetos de maior visibilidade internacional.

A escolha de Postecoglou, nesse contexto, representa um passo lateral na carreira. No Tottenham, além do título europeu, a equipe teve desempenho instável no Campeonato Inglês, terminando em 17º lugar com 22 derrotas.

Assumir um clube como o Nottingham Forest, que terminou a última temporada na sétima colocação, indica uma mudança de prioridade: o foco agora é construir consistência e organizar a equipe para desafios nacionais e continentais.

O Forest, que garantiu participação na Liga Europa desta temporada, encara a chegada do treinador como uma oportunidade de alinhar ambição europeia com necessidade de evolução doméstica. O clube ocupa atualmente a décima colocação na Premier League, com quatro pontos, e terá pela frente uma sequência exigente, começando pelo duelo contra o Arsenal, neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium.

Postecoglou traz experiência em diferentes campeonatos, incluindo passagens vitoriosas por Celtic, Brisbane Roar e Yokohama F. Marinos. No entanto, o contexto atual é distinto: ao contrário de clubes estruturados para competir por títulos europeus, o Nottingham ainda precisa equilibrar estabilidade financeira, organização interna e competitividade no campeonato.

O proprietário do Nottingham, Evangelos Marinakis, destacou que a contratação visa um projeto sustentável de médio prazo. "Ange tem experiência em campeonatos diferentes e sabe o que é competir em alto nível. Nosso objetivo é construir uma equipe consistente e capaz de disputar competições nacionais e europeias de forma equilibrada", afirmou.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Calor extremo é ameaça crescente para sedes da Copa do Mundo de 2026, diz relatório

Nottingham Forest anuncia técnico Ange Postecoglou, campeão da Liga Europa pelo Tottenham

Nottingham Forest anuncia Ange Postecoglou como novo técnico

Hugo Calderano supera sul-coreano e estreia com vitória no WTT Champions de Macau

Brasil tem mais derrotas que vitórias na altitude boliviana, alerta Arnaldo

São Paulo soma R$ 208,3 milhões com vendas de Cotia, mas arrecada menos que rivais

Venda de Henrique Carmo e interesse em Aboubakar: São Paulo prepara novidades

Romário cita lacuna na carreira e admite que gostaria de ter jogado no Botafogo

Comentarista do UFC cita luta com brasileiro para contestar invencibilidade de Khabib

Brasil busca manter tabu de quase 16 anos contra a Bolívia

Di María sugere contrato vitalício para Scaloni e elogia renovação da Argentina