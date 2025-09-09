Topo

Nottingham Forest anuncia Ange Postecoglou como novo técnico

09/09/2025 10h35

O Nottingham Forest confirmou nesta terça-feira (9) a chegada de Ange Postecoglou como novo treinador para substituir o português Nuno Espírito Santo, demitido após um início irregular na temporada.

O proprietário do clube, Evangelos Marinakis, destacou que a escolha se deu pelo "histórico comprovado e consistente de conquistas de troféus" do treinador.

Campeão europeu pelo Tottenham

Postecoglou chega respaldado por uma conquista histórica: ele comandou o Tottenham na campanha do título da Liga Europa 2024/25, quando os Spurs superaram o Manchester United na final e encerraram um jejum de 17 anos sem troféus.

Além do clube londrino, o treinador soma passagens por Celtic (Escócia), Yokohama Marinos (Japão) e pela seleção da Austrália.

Situação do Forest na Premier League

O Nottingham Forest ocupa atualmente a décima colocação da Premier League, com 4 pontos em 3 jogos (1 vitória, 1 empate e 1 derrota). A expectativa da diretoria é que a chegada de Postecoglou fortaleça o projeto do clube para alcançar objetivos mais ambiciosos na temporada.

