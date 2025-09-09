No Nilton Santos, Botafogo faz penúltimo treino para pegar o Vasco

Nesta terça-feira, o Botafogo realizou o penúltimo treino antes do duelo contra o Vasco da Gama, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A atividade aconteceu no Nilton Santos - estádio do Glorioso - que será palco do confronto decisivo em busca de uma vaga na semifinal. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira.

Em imagens disponibilizadas pelo Botafogo, o grupo, comandado por Davide Ancelotti, fez um treino técnico e tático, com um enfrenamento em espaço reduzido. O Fogão ainda faz mais um treinamento nesta quarta-feira, sendo os últimos ajustes antes da partida contra o Cruzmaltino.

O primeiro compromisso entre os rivais, realizado em São Januário, terminou empatado em 1 a 1. Com isso, quem vencer pela vantagem mínima garante vaga direta à semifinal da competição. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Fluminense e Bahia.

O Botafogo chega motivado, após goleada por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, novamente no Nilton Santos. O Glorioso não é superado há três jogos, somando duas vitórias e um empate, mantendo-se confiante para o clássico decisivo.

Foco na Copa! ?? No Estádio Nilton Santos, o elenco alvinegro realizou treinamento visando o duelo diante do Vasco, nesta quinta, pelas quartas de final da Copa do Brasil. PRA CIMA, GLORIOSO! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/AYv7bVIjj8 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) September 9, 2025

O Vasco, por sua vez, chega ao clássico em situação delicada no Brasileiro, ocupando atualmente a 5ª posição com 35, mas vem de vitória no último domingo, quando bateu o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro. Com o retorno de Cuesta, o técnico terá mais uma opção para reforçar a defesa na decisão contra o Botafogo, logo após a pausa da Data Fifa.

O confronto, portanto, promete ser uma verdadeira partida de vida ou morte, já que ambos os clubes permanecem apenas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, após terem sido eliminados de seus torneios continentais ? Botafogo da Libertadores, e o Vasco da Sul-Americana.

Nesta segunda-feira, ambas as equipes anunciaram que os ingressos para a partida no Nilton Santos foram totalmente comercializados.