Joias de 15 anos dão trabalho, mas são eliminadas nas duplas do SP Open

Victoria Barros e Naná Silva, jovens de 15 anos e promessas do tênis brasileiro, mostraram garra e deram trabalho para Anna Rogers e Janice Tjen, mas acabaram derrotadas por 2 sets a 0 (6-4 e 7-5) e deram adeus às duplas do SP Open.

Na categoria de simples, Naná terá a argentina Solana Sierra pela frente — o duelo ocorre amanhã e é válido pelas oitavas de final. Já Victoria está fora da disputa individual porque perdeu, ontem, para a norte-americana Whitney Osuigwe.

Como foi o jogo

As brasileiras iniciaram tomando um 0-2 e até entraram no jogo, mas acabaram superadas por 4-6. Os destaques positivos ficaram com os potentes saques das promessas.

Victoria e Naná até reagiram no 2º set e surpreenderam as adversárias, mas não conseguiram levar a disputa ao tie-break: Anna Rogers (27 anos) e Janice Tjen (23 anos) usaram a experiência e conseguiram arrancar um 7-5.