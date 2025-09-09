Topo

Esporte

Joias de 15 anos dão trabalho, mas são eliminadas nas duplas do SP Open

Victoria Barros e Naná Silva foram derrotadas por 2 sets a 0 para Anna Rogers e Janice Tjen - Reprodução/SP Open
Victoria Barros e Naná Silva foram derrotadas por 2 sets a 0 para Anna Rogers e Janice Tjen Imagem: Reprodução/SP Open
Bruno Madrid e Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 20h02

Victoria Barros e Naná Silva, jovens de 15 anos e promessas do tênis brasileiro, mostraram garra e deram trabalho para Anna Rogers e Janice Tjen, mas acabaram derrotadas por 2 sets a 0 (6-4 e 7-5) e deram adeus às duplas do SP Open.

Na categoria de simples, Naná terá a argentina Solana Sierra pela frente — o duelo ocorre amanhã e é válido pelas oitavas de final. Já Victoria está fora da disputa individual porque perdeu, ontem, para a norte-americana Whitney Osuigwe.

Como foi o jogo

As brasileiras iniciaram tomando um 0-2 e até entraram no jogo, mas acabaram superadas por 4-6. Os destaques positivos ficaram com os potentes saques das promessas.

Victoria e Naná até reagiram no 2º set e surpreenderam as adversárias, mas não conseguiram levar a disputa ao tie-break: Anna Rogers (27 anos) e Janice Tjen (23 anos) usaram a experiência e conseguiram arrancar um 7-5.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Joias de 15 anos dão trabalho, mas são eliminadas nas duplas do SP Open

Corinthians x Athletico-PR pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Fluminense x Bahia: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Deschamps critica vaias a Rabiot no Parque dos Príncipes: 'Inaceitável'

No Nilton Santos, Botafogo faz penúltimo treino para pegar o Vasco

Transmissão ao vivo de Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Vasco treina com foco no duelo contra o Botafogo pela Copa do Brasil

Escalação do Brasil: Ancelotti muda praticamente todo time para enfrentar a Bolívia

Ancelotti escala seleção brasileira com 9 mudanças na altitude da Bolívia

Transmissão ao vivo de Chile x Uruguai pelas Eliminatórias: veja onde assistir

"Nunca estive tão motivado para ir aos Jogos", diz suíço que decidiu defender o Brasil