Mesmo em ano irregular, Veiga lidera estatística ofensiva pelo Palmeiras

09/09/2025 05h00

A temporada de 2025 tem sido marcada por altos e baixos para Raphael Veiga no Palmeiras. Entre lesões, tempo no banco de reservas e a ausência nos últimos seis jogos por conta de dores no púbis, o camisa 23 não conseguiu ter a mesma regularidade de anos anteriores. Ainda assim, o meia se mantém como peça importante no setor ofensivo e lidera o time em número de assistências no ano.

Até aqui, Veiga soma oito passes para gol, sendo o jogador que mais serviu companheiros na temporada. Logo atrás aparecem Maurício, com sete assistências, e a dupla Estêvão ? hoje no Chelsea ? e Piquerez, ambos com cinco.

O desempenho reforça o peso do meia, mesmo em um ano considerado abaixo do esperado. Ao todo, foram 33 jogos em 2025, com três gols marcados além das oito assistências. O último jogo completo de Veiga foi em 16 de março, na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians.

Desfalque desde o dia 6 de agosto, ele iniciou a transição física no fim da última semana e está mais próximo de retornar aos gramados. A expectativa é que o camisa 23 esteja disponível para a reta decisiva da temporada, quando o Verdão encara duelos importantes pelo Campeonato Brasileiro e pelas quartas de final da Copa Libertadores.

O próximo compromisso do Palmeiras será no sábado (13), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. Quatro dias depois, o time de Abel Ferreira vai a Buenos Aires para enfrentar o River Plate, no Monumental de Núñez, pelo jogo de ida da Libertadores.

Líderes de assistências do Palmeiras em 2025:

  • Raphael Veiga - 8

  • Maurício - 7

  • Estêvão (hoje no Chelsea) - 5

  • Piquerez - 5

