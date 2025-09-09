Maurício Ruffy revela problema em derrota no UFC Paris: "Corpo não me respondia"

No último sábado (6), no 'co-main event' do UFC Paris, Maurício Ruffy conheceu sua primeira derrota na principal liga de MMA do mundo. Para além do resultado negativo contra Benoit Saint Denis, o brasileiro apresentou um desempenho considerado aquém do que vinha demonstrando nas rodadas anteriores, sendo finalizado no segundo assalto. Tal contexto fez com que os fãs criassem algumas hipóteses. Algumas delas foram esclarecidas pelo próprio representante da 'Fighting Nerds', que quebrou o silêncio sobre o episódio.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), mais precisamente da ferramenta 'stories' do Instagram, Ruffy admitiu que teve que enfrentar algum tipo de problema nos bastidores do card. Sem entrar em detalhes sobre qual teria sido o empecilho, o striker brasileiro ressaltou que competiu diante de St-Denis sem o total controle de seu próprio corpo - experiência pela qual o próprio destacou que nunca havia passado na carreira e serviu de aprendizado.

"Obrigado pela preocupação de tantas pessoas aqui. Realmente aconteceram situações ali que não vou trazer aqui para não soar como uma desculpa. Mas, pela primeira vez na minha vida, entro em um octógono e não tenho controle do meu corpo. Literalmente meu corpo não me respondia. Não vou ficar explicando aqui o que aconteceu, mas posso dizer que vou voltar muito mais forte. Estou feliz com esse aprendizado. E na internet é sempre igual. Você ganha, você é um fenômeno. Você perde, e aí vem um monte de crítica. Mas tudo isso faz parte", destacou Maurício.

Objetivo segue o mesmo

Com um até então 'hype' nas alturas, Ruffy sofreu duras críticas de fãs e até mesmo profissionais da área, como o ex-lutador e comentarista Din Thomas, que questionou seu real potencial. Apesar do momento turbulento que encerrou uma sequência de vitórias longeva, o brasileiro reforçou que seu objetivo maior segue sendo o posto de campeão dos pesos-leves (70 kg). Confiante, mesmo em momento de baixa, Maurício quer voltar a competir o quanto antes para apagar a recente má impressão do UFC Paris.

"Estou exatamente no lugar que devo estar hoje para me tornar o cara que vou me tornar amanhã. Feliz pelo processo e aprendizado. Agora é passar por isso, voltar a treinar logo menos. E daqui a pouco lutar e performar como normalmente eu performo. Não mudou absolutamente nada, eu vou me tornar o campeão do UFC. Esse é o meu processo, vou ajustar tudo para chegar lá em cima e nunca mais sentir aquela sensação de não conseguir lutar. Um beijo para todos, Deus abençoe", concluiu o atleta paulista.

Aos 29 anos, Ruffy segue como um dos nomes mais populares da categoria até 70 kg do UFC, mesmo com o recente revés. Aspirante ao pelotão de elite no futuro, o striker da Fighting Nerds agora é dono de um cartel no MMA profissional de 12 vitórias e duas derrotas na modalidade.

