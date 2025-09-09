Topo

Liverpool lança terceiro uniforme para a temporada; veja mais

09/09/2025 08h41

O Liverpool anunciou na manhã desta terça-feira seu terceiro uniforme para a temporada de 2025/2026. A camisa, predominantemente verde, resgata um antigo emblema do clube.

O uniforme é inspirado nas camisas dos anos 90. Além do verde, o branco e o preto também compõem a camisa, estando presentes nas mangas, na gola, no escudo e na região do ombro.


O clube também divulgou imagens do novo uniforme de goleiro para a temporada. Com o brasileiro Alisson como modelo, a camisa é predominante preta e leva o branco nas golas e nas mangas.

Com a divulgação do terceiro uniforme, o Liverpool completou os lançamentos das três camisas para a temporada. O clube já havia lançado os uniformes 1 e 2 anteriormente, sendo o primeiro na cor vermelha e o segundo branco.

O Liverpool pode estrear a nova camisa no próximo domingo, quando visita o Burnley, no Turf Moor, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. A bola rola para o duelo a partir das 10h (de Brasília).

