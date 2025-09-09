Lautaro Díaz se vê pronto para jogar e quer resolver 'escassez' de gols do Santos: "Muita vontade"

Lautaro Díaz foi devidamente apresentado como novo jogador do Santos em coletiva de imprensa nesta terça-feira, na Vila Belmiro. Novo camisa 19 do Santos, o centroavante disse estar preparado para jogar caso seja acionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda já neste domingo, contra o Atlético-MG.

"Sim, estou preparado para jogar. Estou treinando com o grupo sem problemas. Estou com muita vontade, muito preparado. Quando saí de um clube como o Del Valle, que é um clube um pouquinho menor... ganhamos muita coisa, mas é um clube menor. Você pega algumas coisas", avaliou o jogador.

'Depois, você vai para um Cruzeiro, que é um clube um pouco maior e tem que pegar algumas coisas de cada um. Hoje, estou em um clube gigante. Tenho que tentar pegar cada coisa que peguei dos clubes e tentar fazer bem aqui", prosseguiu o atacante.

Como explicado por Lautaro, ele já tem treinado com os demais companheiros desde o último dia 3 de setembro. Ele foi integrado às atividades junto a outros dois novos reforços do Santos: o zagueiro Adonis Frías e o meio-campista Victor Hugo.

Confira a apresentação do novo atacante, Lautaro Díaz, ao vivo na #SantosTV7K! ? Acompanhe em https://t.co/PN7l07RuRT pic.twitter.com/p7sLBqokLx ? Santos FC (@SantosFC) September 9, 2025

Assim como os outros dois reforços, Lautaro já foi devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e se colocou à disposição de Vojvoda para estrear contra o Atlético-MG. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Independentemente do trabalho que faço ofensivamente e defensivamente, estarei tentando ajudar o Santos. Sou um jogador muito rápido, no sentido das transições ofensivas e tudo isso. Mas como falei, vou fazer o que o treinador quiser de mim. Se quiser que eu jogue de uma maneira, de um jeito distinto, eu farei o que ele gosta", afirmou.

Lautaro terá 'missão ingrata' no Santos

Lautaro Díaz terá uma espécie de 'missão ingrata' no Santos. O argentino terá a responsabilidade de ser o 'homem gol' da equipe no restante da temporada. Ele disputa posição apenas com Tiquinho Soares, uma vez que Deivid Washington retornou ao Chelsea, clube detentor de seus direitos econômicos.

O Santos também não vive um grande momento ofensivamente. O time consegue criar, mas costuma pecar nas finalizações. Nas últimas três rodadas do Brasileirão, por exemplo, o Alvinegro Praiano não chegou a balançar as redes. São somente cinco gols nas últimas cinco partidas.

Acontece que, assim como Tiquinho, Lautaro também vive um jejum pessoal de gols. O novo camisa 19 do Peixe não balança das redes desde o último dia 7 de maio, quando anotou o gol do Cruzeiro no empate em 1 a 1 contra o Mushuc Runa, pela Copa Sul-Americana.

Ainda assim, o atacante argentino não perdeu as esperanças. Muito pelo contrário. Ao ser questionado se está preparado para ajudar o Santos a se livrar da escassez de gols, Lautaro Díaz foi categórico: "Estou com muita vontade".

Quem é Lautaro Díaz?

Nascido em Buenos Aires, Lautaro Díaz iniciou sua carreira pelo Estudiantes de Caseros e passou pelo Villa Dálmine-ARG antes de chegar ao Independiente del Valle, do Equador, onde conquistou a Sul-Americana de 2022, a Recopa Sul-Americana de 2023 e a Super Taça Equador de 2023.

O atacante foi contratado pelo Cruzeiro em 2024. Ao todo, foram 42 partidas e quatro bolas na rede pelo clube mineiro. Ele estava sem espaço no time de Leonardo Jardim e rumou ao Santos em busca de novos ares.

O argentino assinou vínculo de empréstimo com o Santos válido até 31 de julho de 2026. Na atual temporada, ele soma dois gols em 18 jogos (cinco como titular).

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)