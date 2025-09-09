Lautaro Díaz realiza sonho no Santos e se coloca à disposição de Vojvoda: "Vou jogar onde quiser"

Lautaro Díaz foi oficialmente apresentado como novo reforço do Santos. O novo centroavante do Peixe recebeu a camisa do Peixe das mãos do ídolo Abel Verônico e celebrou a oportunidade de vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro.

"É verdade que eu perdi um pouco de espaço [no Cruzeiro] como você falou, mas imaginei na minha cabeça, quando te chamam do Santos, não tem muito para pensar. Uma coisa que não me importa é se o time está brigando lá embaixo ou lá em cima. É um time com uma história muito grande, muito importante para mim. Estou feliz de estar aqui. Vou tentar ganhar meu lugar", afirmou o argentino.

Lautaro Díaz foi emprestado pelo Cruzeiro ao Santos e reencontrou dois velhos conhecidos, dentro e fora de campo, em sua chegada à equipe da Baixada Santista: o diretor de futebol Alexandre Mattos e o atacante Álvaro Barreal, que também passaram pelo time mineiro.

O atacante argentino revelou uma ligação do novo executivo do Peixe, que o convenceu a reforçar o time santista. Barreal também foi peça importante no tabuleiro de xadrez e ajudou na vinda do novo camisa 19 do clube.

"[Alexandre Mattos] Foi uma pessoa importante, ligou para mim. Já gostava de mim no Cruzeiro e falou que queria me trazer para cá. Falei também com Barreal, tenho uma boa relação com ele. Eu falei que tinha a possibilidade de vir para cá e ele falou: 'Irmão, vem, não duvide'", contou.

Muitos jogadores foram atraídos ao Santos pela oportunidade de jogar com Neymar. O camisa 10 do Alvinegro Praiano teve, de certa forma, um papel indireto na chegada de Lautaro Díaz. Apesar disso, ele se disse mais atraído pela grandeza do clube como um todo e afirmou estar realizando um sonho.

"Obviamente é importante saber que Neymar está aqui, que vou jogar com ele. Ele é muito importante para os jogadores, mas não é só isso. Só o nome Santos para qualquer jogador e para mim é um sonho de infância. Foi isso que me trouxe para cá", completou Lautaro.

Conversa com Vojvoda e posicionamento em campo

Lautaro Díaz se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Centroavante de mobilidade, ele acredita que pode contribuir em todas as frentes do ataque e jogará onde o treinador quiser.

O novo camisa 19 do Santos iniciou a carreira jogando como ponta de velocidade, mas passou a exercer a função de um camisa nove em sua última temporada no Independiente Del Valle, do Equador.

"Conversei um pouquinho com ele, foi tudo muito rápido quando eu cheguei. Ele sabe que posso jogar em toda a frente do ataque. Vou tentar jogar onde ele gosta. Se ele quiser que eu jogue mais pelo meio, mais pelas pontas, vou tentar jogar. Vou tentar fazer da melhor performance. O que ele pedir, vou tentar fazer", enfatizou.

Lautaro Díaz assinou vínculo de empréstimo válido até 31 de julho de 2026 e está liberado para fazer sua estreia, uma vez que já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Quem é Lautaro Díaz?

Nascido em Buenos Aires, Lautaro Díaz iniciou sua carreira pelo Estudiantes de Caseros e passou pelo Villa Dálmine-ARG antes de chegar ao Independiente del Valle, do Equador, onde conquistou a Sul-Americana de 2022, a Recopa Sul-Americana de 2023 e a Super Taça Equador de 2023.

O atacante foi contratado pelo Cruzeiro em 2024. Ao todo, foram 42 partidas e quatro bolas na rede pelo clube mineiro. Ele estava sem espaço no time de Leonardo Jardim e rumou ao Santos em busca de novos ares.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)