Julio Gomes: Ancelotti tem espinha dorsal definida na seleção

Carlo Ancelotti já tem uma espinha dorsal definida na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, avalia Julio Gomes no De Primeira, do Canal UOL.
Segundo o colunista, o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos, o volante Casemiro, o meia-atacante Raphinha e o atacante Vinícius Júnior formam o núcleo duro da equipe. A dúvida maior segue sendo Neymar, ausente da seleção desde 2023.
Os titulares da seleção do Ancelotti na Copa do Mundo são Alisson, Marquinhos, Casemiro, Raphinha e Vinícius Júnior. Essa é a espinha dorsal do Ancelotti.Julio Gomes
O repórter Igor Siqueira acrescentou que Lucas Paquetá é o principal candidato a ser o "12º jogador" de Ancelotti, podendo atuar como segundo volante ou meia de criação.
