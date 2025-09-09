Jogo do Brasil hoje (9): onde assistir à seleção brasileira ao vivo
Bolívia e Brasil se enfrentam hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Del Alto, na Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).
O Brasil já garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 e chega embalado após vitória convincente. Na rodada anterior, o time comandado por Carlo Ancelotti superou o Chile por 3 a 0 com boa atuação coletiva.
A Bolívia, por sua vez, ainda mantém esperanças de alcançar a repescagem. Para seguir sonhando, precisa somar pontos diante da Seleção Brasileira e torcer contra a Venezuela, que enfrenta a Colômbia.
Bolívia x Brasil -- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Data e hora: 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Municipal Del Alto, na Bolívia
- Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube)