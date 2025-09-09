Inglaterra goleia Sérvia e mantém campanha perfeita nas Eliminatórias

Topo

Jogadores da Inglaterra comemoram gol em vitória contra a Sérvia nas Eliminatórias para a Copa de 2026 Imagem: Reprodução/Instagram @england

09/09/2025 18h14

Nesta terça-feira, a Inglaterra goleou a Sérvia por 5 a 0, em Belgrado, pelas Eliminatórias Europeias. Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi e Marcus Rashford balançaram as redes.

Após cinco vitórias em cinco partidas, a Inglaterra mantém a campanha perfeita e lidera a chave com 15 pontos. A Sérvia, por sua vez, ocupa a terceira colocação com sete pontos, atrás da Albânia.

Em seu próximo compromisso pelas Eliminatórias, a Sérvia recebe a Albânia às 15h45 (de Brasília) do dia 11 de outubro. Já a Inglaterra visita a Letônia no mesmo horário do dia 14 de outubro.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, Declan Rice cobrou falta e levantou a bola na área. Harry Kane, maior artilheiro da história da seleção inglesa, subiu bem e cabeceou no canto, abrindo o placar.

Dois minutos depois, Noni Madueke ampliou a vantagem. O atacante recebeu passe de Morgan Rogers, avançou em velocidade e, de canhota, finalizou para o fundo do gol, sem dar chances ao goleiro Petrovic.

Aos 7 minutos do segundo tempo, após defesa parcial de Petrovic, a bola sobrou na área e Ezri Konsa aproveitou o rebote para fazer o terceiro da Inglaterra.

Aos 27, Nikola Milenkovic foi expulso após cometer falta em Harry Kane, que avançava em condição clara de gol. Na cobrança, Rice levantou na área e Marc Guéhi completou de cabeça, aos 30 minutos.

Aos 45, Strahinja Erakovic chegou atrasado e cometeu falta em Ollie Watkins dentro da área. Na cobrança de pênalti, Marcus Rashford marcou o quinto da Inglaterra

Veja os resultados dos confrontos desta terça:

  • Azerbaijão 1 x 1 Ucrânia
  • Albânia 1 x 0 Letônia
  • Bósnia & Herzegovina 1 x 2 Áustria
  • Chipre 2 x 2 Romênia
  • França 2 x 1 Islândia
  • Noruega 11 x 1 Moldávia
  • Hungria 2 x 3 Portugal
  • Armênia 2 x 1 Irlanda

