CR7 iguala recorde e ajuda Portugal a vencer a Hungria nas Eliminatórias

Portugal virou sob a Hungria por 3 a 2 e contou com Cristiano Ronaldo igualando o recorde de gols em Eliminatórias para se manter na liderança do Grupo F da disputa entre seleções europeias.

Pela 2ª rodada, a Hungria saiu na frente jogando em casa, mas viu Portugal empatar com Bernardo Silva e virar com CR7. Os mandantes ainda voltaram a igualar, mas João Cancelo garantiu a vitória no fim.

O tento de número 943 na carreira também garantiu mais um recorde ao camisa 7 português: ele igualou Carlos Ruiz, da Guatemala, como jogador com mais gols na história das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 39 gols.

Com a vitória, Portugal chegou aos seis pontos e ampliou sua liderança no Grupo F. Já a Hungria ficou com apenas um ponto, em terceiro lugar.

Apenas os primeiros colocados de cada grupo se classificam direto para a Copa do Mundo. Completando a chave de Portugal, a Armênia ocupa a segunda posição, com três pontos, e a Irlanda está na lanterna, com um.

Na próxima Data Fifa, em outubro, Portugal recebe a Irlanda e enfrenta novamente a Hungria. Enquanto os húngaros enfrentam a Armênia além dos portugueses.

Como foi o jogo

Portugal começou a partida com mais controle de bola e tentando abrir o placar, mas foi surpreendida pela Hungria. Na primeira chance dos mandantes, Szoboszlai acionou Nagy que, de primeira, cruzou para Varga cabecear no contrapé de Diogo Costa e inaugurar o marcador aos 21 minutos.

Os portugueses seguiram insistindo e chegaram ao empate com Bernardo Silva. Após Cristiano Ronaldo e João Neves serem frustrados pelo goleiro Tóth, o camisa 10 aproveitou passe de João Cancelo e mandou no ângulo para igualar aos 36.

A virada de Portugal veio em cobrança de pênalti de com recorde Cristiano Ronaldo. Aos 10 minutos da segunda etapa, o camisa 7 tentou arremate para o gol e a bola pegou na mão Négo. Na batida, o Robozão mandou no canto direito e superou o goleiro, se tornando o maior artilheiro da história das Eliminatórias, com 39 gols, e chegando ao tento de número 943 na carreira.

Os portugueses ainda viram a Hungria empatar com mais um gol de Varga, aos 38, mas voltaram à frente do placar dois minutos depois. João Cancelo pressionou na saída húngara e recebeu de Bernardo Silva para mandar no canto de Tóth.