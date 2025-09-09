Topo

Esporte

Hugo Calderano supera sul-coreano e estreia com vitória no WTT Champions de Macau

09/09/2025 10h34

Hugo Calderano, número 4 no ranking mundial, estreou com vitória no WTT Champions de Macau, na China, nesta terça-feira, sobre o sul-coreano An Jaehyun. O brasileiro venceu por 3 sets a 0, com parciais de 13/11, 12/10 e 11/8, em 32 minutos de jogo.

Agora, Hugo Calderano espera o vencedor do duelo entre o norte-americano Kanak Jha e o alemão Dang Qiu para conhecer seu adversário nas oitavas de final. A partida acontece na madrugada desta quarta-feira.

O jogo

Apesar do 3 a 0 no placar, os três sets da partida foram muito equilibrados. Depois de um começo equilibrado na primeira parcial, An Jaehyun abriu 8 a 4. Hugo Calderano buscou o empate e ainda salvou um game point, até vencer por 13 a 11.

No segundo set, o sul-coreano começou melhor e abriu 8 a 1 de vantagem no placar. O brasileiro buscou a reação e ainda teve uma sequência de seis pontos seguidos, até conseguir a virada e fechar a parcial em 12 a 10.

Por fim, Hugo Calderano controlou melhor o terceiro set, apesar de não abrir uma larga vantagem na liderança. O brasileiro venceu por 11 a 8 e garantiu vaga nas oitavas de final da competição.

Vitória de Bruna Takahashi

Além de Hugo Calderano, Bruna Takahashi também fez sua estreia no WTT Champions de Macau nesta terça-feira. A brasileira venceu a francesa Jia Nan Yuan por 3 sets a 1, com parciais de 11/13, 11/7, 13/11 e 11/7.

Nas oitavas de final, Bruna vai enfrentar a macaense Zhu Yuling.

