Haaland faz cinco e Noruega golea a Moldávia por 11 a 1 nas Eliminatórias

Erling Haaland conduziu a goleada da Noruega por 11 a 1 sobre a Moldávia nesta terça-feira, pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Foram cinco gols do atacante do Manchester City.

O placar foi aberto aos seis minutos, por Myhre. Depois, Haaland emendou três gols, aos 11, aos 36 e aos 43 minutos. Ainda antes do intervalo, Martin Odergaard fez 5 a 0. Haaland fez o sexto do jogo e seu quarto gol aos sete minutos do segundo tempo.

Mais impressionante ainda foi Thelo Aasgaard, que fez quatro gols. O detalhe é que o jogador entrou no jogo apenas aos 19 minutos do segundo tempo. Ele marcou três vezes entre os 22 e os 34 minutos da etapa complementar: 9 a 0.

Somente então a Moldávia descontou, mas com gol contra de Leo Ostigard. Haaland, mais uma vez, fez o quinto aos 38. E Aasgard fechou a conta já nos acréscimos.

Com a vitória, a Noruega mantém os 100% de aproveitamento no Grupo I nas Eliminatórias e soma 15 pontos. São seis de vantagem para a Itália, segunda colocada, com nove, mesma pontuação que Israel.

A Estônia tem três pontos, e a Moldávia é a lanterna, zerada. O primeiro colocado ao final das 10 rodadas tem a vaga garantida na Copa do Mundo. O segundo disputa a repescagem.