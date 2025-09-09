Topo

Esporte

Haaland faz cinco e Noruega golea a Moldávia por 11 a 1 nas Eliminatórias

Erling Haaland comemora gol contra a Moldávia em duelo pelas Eliminatórias para a Copa de 2026 - Reprodução/Instagram @herreladnslaget
Erling Haaland comemora gol contra a Moldávia em duelo pelas Eliminatórias para a Copa de 2026 Imagem: Reprodução/Instagram @herreladnslaget

09/09/2025 18h05

Erling Haaland conduziu a goleada da Noruega por 11 a 1 sobre a Moldávia nesta terça-feira, pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Foram cinco gols do atacante do Manchester City.

O placar foi aberto aos seis minutos, por Myhre. Depois, Haaland emendou três gols, aos 11, aos 36 e aos 43 minutos. Ainda antes do intervalo, Martin Odergaard fez 5 a 0. Haaland fez o sexto do jogo e seu quarto gol aos sete minutos do segundo tempo.

Relacionadas

CR7 iguala recorde e ajuda Portugal a vencer a Hungria nas Eliminatórias

França vence a Islândia com gol de Mbappé e lidera grupo nas Eliminatórias

Gullit minimiza recorde de Memphis na Holanda: 'Precisa de gols em grandes torneios'

Mais impressionante ainda foi Thelo Aasgaard, que fez quatro gols. O detalhe é que o jogador entrou no jogo apenas aos 19 minutos do segundo tempo. Ele marcou três vezes entre os 22 e os 34 minutos da etapa complementar: 9 a 0.

Somente então a Moldávia descontou, mas com gol contra de Leo Ostigard. Haaland, mais uma vez, fez o quinto aos 38. E Aasgard fechou a conta já nos acréscimos.

Com a vitória, a Noruega mantém os 100% de aproveitamento no Grupo I nas Eliminatórias e soma 15 pontos. São seis de vantagem para a Itália, segunda colocada, com nove, mesma pontuação que Israel.

A Estônia tem três pontos, e a Moldávia é a lanterna, zerada. O primeiro colocado ao final das 10 rodadas tem a vaga garantida na Copa do Mundo. O segundo disputa a repescagem.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Onde vai passar Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Cristiano Ronaldo marca em virada de Portugal e Kane abre goleada inglesa nas Eliminatórias

Inglaterra goleia Sérvia e mantém campanha perfeita nas Eliminatórias

Haaland faz 5, ajuda Noruega a golear por 11 a 1 e complica Itália nas Eliminatórias

Lautaro Díaz se vê pronto para jogar e quer resolver 'escassez' de gols do Santos: "Muita vontade"

França vence a Islândia com gol de Mbappé e lidera grupo nas Eliminatórias

CR7 iguala recorde e ajuda Portugal a vencer a Hungria nas Eliminatórias

Cristiano Ronaldo marca, e Portugal vence a Hungria pelas Eliminatórias Europeias

Veja galeria de fotos do jogo entre Sérvia e Inglaterra pelas Eliminatórias

Onde vai passar Chile x Uruguai pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Palmeiras: Lavieri analisa volta de Veiga ao time após lesão