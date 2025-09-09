Gullit minimiza recorde de Memphis pela Holanda: "Precisa de gols em grandes torneios"

Lenda do futebol holandês e vencedor da Bola de Ouro de 1987, Ruud Gullit minimizou o recorde quebrado por Memphis Depay com camisa da seleção holandesa no último final de semana. O atacante do Corinthians marcou dois gols na vitória sobre a Lituânia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, e se isolou como maior artilheiro da história do país, com 52 bolas na rede, superando Van Persie.

Apesar do feito, Gullit entenda que somente números não definem a grandeza do jogador. O ex-atleta reconhece que a marca é expressiva, mas diz que faltam a Memphis "gols em grandes torneios".

"É uma conquista icônica, não vou negar. Mas, para ser lembrado, de forma realmente especial, é preciso marcar gols decisivos em grandes torneios", disse Ruud durante participação no programa Rondo, do canal Ziggo Sport.

Sentado ao lado de Van Basten, seu companheiro no título da Eurocopa de 1988, Gullit ainda deu exemplo de outros holandeses que, em sua opinião, são maiores que Depay.

"Van Persie, Robben, Sneijder... Eles marcaram nos momentos que realmente importavam. É disso que as pessoas se lembram", afirmou.

Sneijder elogia Memphis

Sneijder também participou do programado com Ruud Gullit. Ele, porém, fez apenas elogios ao camisa 10 do Corinthians.

"É impressionante o que ele alcançou. Muitos já duvidaram dele, mas ele sempre voltou. Ser o maior goleador da seleção merece respeito", comentou o ex-meia.

Números de Memphis

Memphis possui, ao todo, 52 gols em 104 partidas disputadas pela seleção holandesa. O astro, no entanto, nunca conseguiu conquistar um título com a camisa do seu país.

O atacante, ainda, está empatado com Sneijder entre os maiores garçons da história da Laranja Mecânica. Ambos têm 33 passes para gols cada um.

(Foto: Divulgação/OnsOranje)

Próximo jogo da Holanda