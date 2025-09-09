Topo

França vira sobre a Islândia com gol de Mbappé e lidera grupo nas Eliminatórias

09/09/2025 17h55

Pela segunda rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias, a França venceu a Islândia por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira. Mbappé e Barcola anotaram os gols da seleção local no Parque dos Príncipes. Guojohnsen descontou.

Assim, a França ultrapassa a própria Islândia e assume a liderança da chave, com seis pontos. A seleção visitante, por sua vez, fica na segunda colocação, com três.

As duas equipes voltam a campo pelas Eliminatórias, no dia 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília). A França encara o Azerbaijão, no Parque dos Príncipes, enquanto a Islândia pega a Ucrânia, no Estádio Laugardalsvollur.

O jogo

Aos 21 minutos de jogo, Koné errou um passe para Upamecano dentro da própria área e Guojohnsen interceptou. O atacante finalizou de primeira para inaugurar o marcador pela Islândia.

Já aos 45 do primeiro tempo, Thuram acabou derrubado por Anderson na área e o juiz marcou pênalti. Mbappé foi para a cobrança e estufou as redes do goleiro Olafsson.

A França marcou novamente aos 16 minutos da segunda etapa. Mbappé recebeu de Tchouaméni e arrancou em direção à área. Na saída do goleiro, o atacante rolou para Barcola apenas completar.

Os franceses passaram a atuar com um a menos aos 23 minutos do segundo tempo. Tchouaméni cometeu uma dura falta em Thorsteinsson e recebeu o cartão vermelho após revisão no VAR.

A Islândia até conseguiu marcar com Guojohnsen aos 43 minutos do segundo tempo, porém o árbitro viu falta no lance e anulou o segundo gol do atacante.

