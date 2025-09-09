Fluminense x Bahia: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Fluminense encara o Bahia nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O time local precisar reverter a vantagem dos baianos, que ganharam o jogo de ida por 1 a 0.

MAIS DE 2??7?? MIL TRICOLORES CONFIRMADOS NO MARACA! É PRA LOTAR! PELA COPA! GARANTA AGORA O SEU INGRESSO >> https://t.co/ZNwJtvf6Rp pic.twitter.com/Z5o7EOXlv9 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 8, 2025

Onde assistir?

O jogo será transmitido por SporTV, Premiere e Globoplay.

Como chega o Bahia?

O Bahia vem embalado pelo recente título da Copa do Nordeste, mas tem muitos problemas para o jogo com o Fluminense. O atacante Lucho Rodríguez foi negociado com o futebol saudita. Já Kanu, Ademir, Caio Alexandre e Erik estão lesionados. Para completar, Santiago Arias e Jean Lucas, convocados por suas seleções para as Eliminatórias, serão reavaliados.

Como chega o Fluminense?

Na tentativa de reverter a vantagem do Bahia, o técnico Renato Gaúcho deve colocar Guga na vaga do lesionado Samuel Xavier na lateral direita. O atacante Soteldo, com a seleção venezuelana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, deve começar a partida decisiva como opção no banco de reservas.

Histórico do confronto

Em competições oficiais, as equipes se enfrentaram 58 vezes, com 26 triunfos do Fluminense, 18 empates e 14 vitórias do Bahia.

Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:

28/08/2025: Bahia 1 x 0 Fluminense (Copa do Brasil)



09/08/2025: Bahia 3 x 3 Fluminense (Brasileirão)



04/08/2024: Bahia 0 x 1 Fluminense (Brasileirão)



16/04/2024: Bahia 2 x 1 Fluminense (Brasileirão)



31/10/2023: Bahia 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)

Prováveis escalações

Fluminense:Fábio, Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Kevin Serna e Everaldo



Técnico: Renato Gaúcho

Bahia: João Paulo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Willian José



Técnico: Rogério Ceni

ARBITRAGEM

Raphael Claus será o árbitro do confronto, com Guilherme Dias Camilo e Alex Ang Ribeiro como assistentes. Wagner Reway estará no comando do VAR.

Próximo jogo Fluminense

Fluminense x Corinthians | Brasileirão



Data e horário: 13 de outubro, às 21h00 (de Brasília)



Local: Maracanã

Próximo jogo Bahia

Bahia x Cruzeiro | Brasileirão



Data e horário: 15 de outubro, às 20h00 (de Brasília)



Local: Arena Fonte Nova

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X BAHIA

Competição: Copa do Brasil



Local: Maracanã



Data: 10 de setembro de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h00 (de Brasília)



Transmissão: Sportv e Premiere