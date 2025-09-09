Fluminense x Bahia: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Fluminense encara o Bahia nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O time local precisar reverter a vantagem dos baianos, que ganharam o jogo de ida por 1 a 0.
Onde assistir?
O jogo será transmitido por SporTV, Premiere e Globoplay.
Como chega o Bahia?
O Bahia vem embalado pelo recente título da Copa do Nordeste, mas tem muitos problemas para o jogo com o Fluminense. O atacante Lucho Rodríguez foi negociado com o futebol saudita. Já Kanu, Ademir, Caio Alexandre e Erik estão lesionados. Para completar, Santiago Arias e Jean Lucas, convocados por suas seleções para as Eliminatórias, serão reavaliados.
Como chega o Fluminense?
Na tentativa de reverter a vantagem do Bahia, o técnico Renato Gaúcho deve colocar Guga na vaga do lesionado Samuel Xavier na lateral direita. O atacante Soteldo, com a seleção venezuelana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, deve começar a partida decisiva como opção no banco de reservas.
Histórico do confronto
Em competições oficiais, as equipes se enfrentaram 58 vezes, com 26 triunfos do Fluminense, 18 empates e 14 vitórias do Bahia.
Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:
28/08/2025: Bahia 1 x 0 Fluminense (Copa do Brasil)
09/08/2025: Bahia 3 x 3 Fluminense (Brasileirão)
04/08/2024: Bahia 0 x 1 Fluminense (Brasileirão)
16/04/2024: Bahia 2 x 1 Fluminense (Brasileirão)
31/10/2023: Bahia 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)
Prováveis escalações
Fluminense:Fábio, Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Kevin Serna e Everaldo
Técnico: Renato Gaúcho
Bahia: João Paulo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Willian José
Técnico: Rogério Ceni
ARBITRAGEM
Raphael Claus será o árbitro do confronto, com Guilherme Dias Camilo e Alex Ang Ribeiro como assistentes. Wagner Reway estará no comando do VAR.
Próximo jogo Fluminense
Fluminense x Corinthians | Brasileirão
Data e horário: 13 de outubro, às 21h00 (de Brasília)
Local: Maracanã
Próximo jogo Bahia
Bahia x Cruzeiro | Brasileirão
Data e horário: 15 de outubro, às 20h00 (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X BAHIA
Competição: Copa do Brasil
Local: Maracanã
Data: 10 de setembro de 2025 (Quarta-feira)
Horário: 19h00 (de Brasília)
Transmissão: Sportv e Premiere