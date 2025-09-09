Topo

Esporte

Fluminense x Bahia: mais de 35 mil ingressos vendidos

09/09/2025 11h48

O Fluminense informou que a procura de ingressos para o duelo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, permanece alta. Mais de 35 mil entradas já foram adquiridas pelos torcedores.

O duelo com o Tricolor de Aço acontece no dia 10 de setembro (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Maracanã. O time carioca terá de reverter a derrota de 1 a 0 no jogo de ida, disputado em Salvador.

A comercialização online dos bilhetes ocorre no site fluminense.futebolcard.com. Já a venda física será realizada na sede do Fluminense, nas Laranjeiras, na Bilheteria 1 do Maracanã, além das lojas oficiais do clube, nas unidades de Copacabana e do Norte Shopping.

Fluminense x Bahia: preço dos ingressos

SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 22,50

- Arquiba Raiz - R$ 45

- Guerreiro Toda Terra - R$ 54

- Guerreiro - R$ 72

- Leste Raiz - R$ 90

- Inteira - R$ 90

- Meia-entrada - R$ 45

SETOR LESTE INFERIOR?

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 15

- Guerreiro Toda Terra - R$ 36

- Guerreiro - R$ 48

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30

SETOR OESTE?

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 37,50

- Arquiba Raiz - R$ 75

- Guerreiro Toda Terra - R$ 90

- Guerreiro - R$ 120

- Leste Raiz - R$ 150

- Inteira - R$ 150

- Meia-entrada - R$ 75

SETOR NORTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 10

- Arquiba Raiz - R$ 20

- Guerreiro Toda Terra - R$ 16

- Guerreiro - R$ 32

- Leste Raiz - R$ 40

- Inteira - R$ 40

- Meia-entrada - R$ 20

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 650

- Inteira - R$ 650

- Meia-entrada - R$ 362,50

SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 75

- Meia-entrada - R$ 150.

