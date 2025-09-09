Fluminense x Bahia: mais de 35 mil ingressos vendidos
O Fluminense informou que a procura de ingressos para o duelo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, permanece alta. Mais de 35 mil entradas já foram adquiridas pelos torcedores.
O duelo com o Tricolor de Aço acontece no dia 10 de setembro (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Maracanã. O time carioca terá de reverter a derrota de 1 a 0 no jogo de ida, disputado em Salvador.
A comercialização online dos bilhetes ocorre no site fluminense.futebolcard.com. Já a venda física será realizada na sede do Fluminense, nas Laranjeiras, na Bilheteria 1 do Maracanã, além das lojas oficiais do clube, nas unidades de Copacabana e do Norte Shopping.
Fluminense x Bahia: preço dos ingressos
SETOR SUL
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 22,50
- Arquiba Raiz - R$ 45
- Guerreiro Toda Terra - R$ 54
- Guerreiro - R$ 72
- Leste Raiz - R$ 90
- Inteira - R$ 90
- Meia-entrada - R$ 45
SETOR LESTE INFERIOR?
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 15
- Guerreiro Toda Terra - R$ 36
- Guerreiro - R$ 48
- Inteira - R$ 60
- Meia-entrada - R$ 30
SETOR OESTE?
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 37,50
- Arquiba Raiz - R$ 75
- Guerreiro Toda Terra - R$ 90
- Guerreiro - R$ 120
- Leste Raiz - R$ 150
- Inteira - R$ 150
- Meia-entrada - R$ 75
SETOR NORTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 10
- Arquiba Raiz - R$ 20
- Guerreiro Toda Terra - R$ 16
- Guerreiro - R$ 32
- Leste Raiz - R$ 40
- Inteira - R$ 40
- Meia-entrada - R$ 20
SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 650
- Inteira - R$ 650
- Meia-entrada - R$ 362,50
SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)
- Inteira - R$ 75
- Meia-entrada - R$ 150.