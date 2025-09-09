Topo

Esporte

Fluminense confirma mais de 35 mil ingressos vendidos para duelo contra o Bahia

09/09/2025 12h52

O Fluminense confirmou nesta terça-feira que mais de 35 mil ingressos foram vendidos para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Três setores seguem com entradas disponíveis, enquanto cinco já aparecem indisponíveis. Os torcedores podem adquirir os ingressos no site em que o clube os comercializa. Os bilhetes disponíveis custam R$ 40,00, R$ 150,00 e R$ 650,00.


O time de Renato Gaúcho conta com o apoio de sua torcida para reverter a desvantagem sofrida no jogo de ida. Em Salvador, o Tricolor Carioca perdeu para os comandados de Rogério Ceni, por 1 a 0, com gol de Luciano Juba.

As equipes tiveram tempo para se preparar para o duelo, já que não entraram em campo nos últimos dias por conta da Data Fifa. Os times esperam poder contar com os jogadores convocados para suas respectivas seleções. Do lado do Fluminense, Soteldo foi convocado pela Venezuela. Jean Lucas (Brasil) e Santiago Arias (Colômbia) foram os jogadores do Bahia convocados.

O Fluminense voltará a jogar no Maracanã após três jogos seguidos fora de casa. Além da derrota para o Bahia, a equipe também perdeu para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, e empatou sem gols com o Santos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Toloi é apresentado e comemora volta ao São Paulo: 'Não sou mais um menino'

UFC: Charles Do Bronx prevê equilíbrio em Jean Silva vs Diego Lopes e arrisca palpite

Pedrinho oferece ônibus para torcida organizada do Cruzeiro assistir à final do Brasileirão feminino

Onde vai passar Sérvia x Inglaterra pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Em transição física, Bruno Rodrigues, do Palmeiras, fala sobre expectativa para retornar aos gramados

Santos fecha contratação de Billal Brahimi após um mês de avaliação

Fluminense confirma mais de 35 mil ingressos vendidos para duelo contra o Bahia

Onde vai passar França x Islândia pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Hungria x Portugal pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Atacante destaca superação no Palmeiras após lesões e mira volta: 'Ansioso'

'Substituir Casemiro na altitude é missão ingrata', diz Arnaldo Ribeiro