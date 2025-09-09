Fluminense confirma mais de 35 mil ingressos vendidos para duelo contra o Bahia

O Fluminense confirmou nesta terça-feira que mais de 35 mil ingressos foram vendidos para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Três setores seguem com entradas disponíveis, enquanto cinco já aparecem indisponíveis. Os torcedores podem adquirir os ingressos no site em que o clube os comercializa. Os bilhetes disponíveis custam R$ 40,00, R$ 150,00 e R$ 650,00.

O time de Renato Gaúcho conta com o apoio de sua torcida para reverter a desvantagem sofrida no jogo de ida. Em Salvador, o Tricolor Carioca perdeu para os comandados de Rogério Ceni, por 1 a 0, com gol de Luciano Juba.

As equipes tiveram tempo para se preparar para o duelo, já que não entraram em campo nos últimos dias por conta da Data Fifa. Os times esperam poder contar com os jogadores convocados para suas respectivas seleções. Do lado do Fluminense, Soteldo foi convocado pela Venezuela. Jean Lucas (Brasil) e Santiago Arias (Colômbia) foram os jogadores do Bahia convocados.

O Fluminense voltará a jogar no Maracanã após três jogos seguidos fora de casa. Além da derrota para o Bahia, a equipe também perdeu para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, e empatou sem gols com o Santos.