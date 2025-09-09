Escalação do Brasil: Ancelotti muda praticamente todo time para enfrentar a Bolívia

A escalação do Brasil está definida para o último compromisso nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), contra a Bolívia, em El Alto, a mais de 4000m de altitude.

Como previsto, o técnico Carlo Ancelotti aproveitará a partida para fazer testes e avaliar possíveis convocáveis para a Copa do Mundo de 2026. Por isso, o italiano mudou praticamente o time inteiro em relação à vitória sobre o Chile, no Maracanã, tendo apenas Bruno Guimarães como remanescente.

A escalação do Brasil completa conta com Alisson; Vitinho, Alexsandro, Fabrício Bruno e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

Já classificado para o Mundial, a Seleção Brasileira ainda terá mais três Datas Fifa até a Copa do Mundo, além de um período para amistosos às vésperas do início do torneio. Desta forma, a tendência é que Ancelotti ainda comande a equipe em pelo menos mais seis jogos para formar a base do time canarinho.

Neymar, por exemplo, só poderá ser convocado para os amistosos internacionais, já que as Eliminatórias chegam ao fim nesta terça-feira e não haverá mais nenhum torneio oficial a ser disputado até a Copa do Mundo.

O camisa 10 ainda não trabalhou com Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira e deixou de ser convocado para os dois últimos jogos das Eliminatórias devido a um edema no adutor, problema que o tirou dos treinos do Santos por apenas alguns dias.

O Brasil é o atual segundo colocado das Eliminatórias, com 28 pontos, mas não possui chance matemática de desbancar a líder Argentina, com 38 tentos. O time canarinho, contudo, pode perder a vice-liderança para Uruguai ou Equador, se estes vencerem seus respectivos jogos e os comandados de Ancelotti forem derrotados pela Bolívia, que ainda briga por uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo.