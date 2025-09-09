Escalação do Bahia: Ceni deve mandar força máxima para decisão contra o Fluminense

O Bahia finalizou a preparação para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. O Esquadrão treinou nesta terça-feira no CT Evaristo de Macedo, onde o técnico Rogério Ceni ajustou os últimos detalhes.

Após escalar equipes alternativas nos jogos contra o Confiança, pela final da Copa do Nordeste, o comandante deve voltar a entrar em campo com força máxima. Ele só não poderá contar com Kanu, Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo, em transição física, Erick Pulga e Ademir, lesionados, e Luiz Gustavo, que não foi inscrito na competição.

Esquadrão pronto — Elenco finalizou preparação pra decisão de amanhã no Maracanã.

O meio-campista Jean Lucas, que integra o elenco do Brasil nas rodadas finais das Eliminatórias, ainda é dúvida. O jogador está com a delegação na Bolívia para o último jogo da Seleção no torneio, nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), em El Alto. O lateral direito Arias, convocado pela Colômbia, também é incógnita.

Assim, uma provável escalação do Bahia tem: Ronaldo; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Everton Ribeiro; Cauly, Willian José e Kayky.

Como foi o treino?

Ceni comandou um trabalho tático aos jogadores, que antes treinaram construção e posse de bola em espaço reduzido. Na atividade tática, o técnico deu instruções de como trabalhar jogadas e saídas de bola.

Rogério, inclusive, completa nesta terça-feira dois anos como técnico do Bahia. No dia 9 de setembro de 2023, o ex-São Paulo foi anunciado pelo Tricolor Baiano. De lá para cá, foram 140 jogos, 75 vitórias, 28 empates e 37 derrotas, além dos títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, ambos nesta temporada.

2 ANOS DE BAHIA! Nosso Rogério Ceni completa hoje mais um aniversário à frente do clube - seu anúncio aconteceu em 9/9/23. De lá pra cá teve volta à Libertadores após 35 anos, títulos do Baiano e do Nordeste, melhor colocação no Brasileirão de pontos corridos, jogador...

Quando é o jogo?

Bahia e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, no Maracanã, às 19h (de Brasília). Por ter vencido na ida por 1 a 0, o time nordestino precisa de um simples empate para se classificar às semifinais da Copa do Brasil.