Escalação: com Memphis de volta, Corinthians fecha preparação para pegar o Athletico-PR

O Corinthians finalizou, na manhã desta terça-feira, a preparação para o jogo decisivo contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A novidade no CT Dr. Joaquim Grava foi a presença do atacante Memphis Depay.

O jogador voltou a treinar com o restante do elenco depois de servir a seleção da Holanda nesta data Fifa. Ele, aliás, quebrou um recorde e se tornou o maior artilheiro da história do país.

Memphis está à disposição do técnico Dorival Júnior, porém, em virtude do desgaste, pode iniciar a partida contra o Furacão no banco de reservas.

De volta após a Data Fifa! ??? Memphis retornou ao CT do Timão nesta terça-feira! ??? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/XbuhYYfOJS ? Corinthians (@Corinthians) September 9, 2025

Como foi o treino?

Foram, ao todo, seis dias de preparação para o embate. Os jogadores abriram o dia com um vídeo de instruções na parte interna das instalações alvinegras. Na sequência, já no gramado, Dorival comandou duas atividades táticas.

Os atletas ainda ensaiaram jogadas de bola parada e cobranças de pênalti.

Retornos, desfalques e dúvidas

Dorival conta com retornos importantes para pegar o Athletico. Um deles é o do atacante Yuri Alberto, que se recuperou de uma cirurgia de hérnia inguinal e deve inclusive iniciar como titular. O lateral direito Matheuzinho, recuperado de uma sobrecarga na coxa direita, também reforça a equipe.

Em contrapartida, o volante Raniele, com uma lesão muscular na coxa, deve ficar de fora. Há chance dele ser relacionado, mas a tendência é que ele desfalque o Timão.

Já os convocados José Martínez (Venezuela), Félix Torres (Equador) e Romero (Paraguai), que entram em campo ainda nesta terça pelas Eliminatórias Sul-Americanas, são dúvidas. Hugo (Brasil) deve ficar à disposição.

Provável escalação do Corinthians

Sendo assim, a provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles (José Martínez), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto.

Preparação no CT Dr. Joaquim Grava! ?? Com foco total, o elenco finalizou o último treino antes do confronto decisivo pela Copa do Brasil! ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Kh1jqnZeQ0 ? Corinthians (@Corinthians) September 9, 2025

Próximo jogo do Corinthians

O duelo entre Corinthians e Athletico-PR, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, está agendado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Situação do confronto

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.