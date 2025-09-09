Eliminatórias: Em jogo com duas expulsões, Equador vence a líder Argentina
Na noite desta terça-feira, o Equador venceu a Argentina por 1 a 0, jogando no Estádio Monumental de Guayaquil, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
O gol equatoriano foi marcado por Enner Valencia, após pênalti de Tagliafico em Preciado.
A Argentina ficou com um a menos em campo desde os 30 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Otamendi. O Equador também teve um expulso, quando Caicedo recebeu o segundo amarelo aos quatro minutos da segunda etapa.
Lionel Messi não foi relacionado para a partida por opção do técnico Lionel Scaloni. O jovem Franco Mastantuono usou a camisa 10 em seu lugar.
Ambas as seleções já estavam classificadas para a Copa do Mundo de 2026. A Argentina termina as Eliminatórias na liderança, enquanto o Equador ficou com o segundo lugar.
Na próxima Data Fifa, em outubro, a Argentina disputa amistosos contra Venezuela e Porto Rico. Já o Equador encara Estados Unidos e México.
Expulsões mudaram o jogo
O início da partida foi marcado pelo Equador tendo mais atitude, mas sofrendo para criar chances perigosas. Aos 30 minutos do primeiro, no entanto, a situação mudou.
Após a expulsão de Otamendi, os argentinos se fecharam, dificultando ainda mais as investidas dos mandantes. Um pênalti aos 57 da primeira etapa foi a solução para os equatorianos abrirem o placar.
Na segunda etapa, o número de jogadores de ambos os lados voltou a ficar igual. Com quatro minutos, Caicedo recebeu o segundo amarelo e foi expulso.
Com a expulsão do equatoriano, a Argentina foi para cima em busca do empate, mas sofreu com a ausência de Lionel Messi e não conseguiu superar a defesa dos donos da casa.
Lances importantes
Em cima de Martínez! Aos seis minutos, Otamendi afasta mal na zaga, Angulo aciona Valencia que fica cara a cara com Martínez. O goleiro argentino, contudo, defende após o atacante chutar no meio.
Quase! Angulo recebeu na ponta esquerda, driblou Montiel e bateu no contrapé de Martínez, que se esticou para pegar a bola em seu contrapé.
Um a menos! Após bola longa, Valencia ganhou disputa de Balerdi e foi derrubado por Otamendi, que era o último homem. O zagueiro foi expulso e deixou a Argentina com um a menos aos 30 minutos.
1x0. Aos 50, Preciado disputou pelo alto e recebeu cotovelada de Tagliafico. Após sete minutos de revisão, o árbitrou foi chamado ao VAR e marcou a penalidade. Na cobrança, Valencia bateu no meio, sem chance para Martínez.
Mais um expulso! Aos quatro minutos da segunda etapa, Caicedo foi expulso ao receber o segundo amarelo depois de fazer falta em Nico González, deixando ambas as equipes com dez em campo.
Martínez salvou! Após erro na saída de bola da Argentina, Páez deixou Kevin Rodríguez na frente de Martínez. O equatoriano chutou rasteiro e o goleiro argentino fez milagre com o pé.
Ficha técnica
Equador 1 x 0 Argentina
Data: 09/09/2025
Horário: 20h (de Brasília)
Local: Estádio Monumental de Guayaquil
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: David Fuentes (COL) e John Gallego (COL)
VAR: Leonard Mosquera (COL)
Gol: Enner Valencia, aos 57' do 1º tempo (EQU)
Amarelos: Moisés Caicedo, Preciado e Plata (EQU); Balerdi, Tagliafico e Lautaro Martínez (ARG)
Vermelhos: Caicedo (EQU); Otamendi (ARG)
Equador: Galíndez; Alan Franco, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Preciado (Yeboah) (Minda), Moisés Caicedo, Vite e Angulo (Alcívar); Plata (Kevin Rodríguez) e Valencia (Kendry Páez). Técnico: Sebastián Beccacece.
Argentina: Martínez; Montiel (Molina), Leonardo Balerdi, Otamendi e Tagliafico; Paredes (Mastantuono), De Paul (Lo Celso) e Giuliano Simeone (Foyth); Mac Allister, Nico González e Lautaro Martinez (Julián Álvarez). Técnico: Lionel Scaloni.