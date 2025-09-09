Em transição física, Bruno Rodrigues, do Palmeiras, fala sobre expectativa para retornar aos gramados

Há mais de um ano longe dos gramados, depois de duas graves lesões em sequência, Bruno Rodrigues está em um estágio avançado no processo de transição física. O atacante do Palmeiras falou sobre o período afastado e a expectativa do retorno.

"Estou me sentindo muito bem mentalmente e fisicamente também. Me sinto bem melhor. Muito feliz, de verdade, porque eu sei o que eu passei nesse clube e todo mundo que trabalha aqui também sabe o que eu passei. É um momento muito especial para mim, só tenho que agradecer a todo mundo. Graças a Deus, consegui ir bem no último jogo-treino, pude participar de 30 minutos e me senti muito bem. As expectativas são as melhores e, se Deus quiser, no momento certo, as coisas vão acontecer", disse Bruno Rodrigues ao site do Palmeiras.

Na manhã do último sábado, o Palmeiras realizou um jogo-treino entre o elenco na Academia de Futebol. Bruno Rodrigues, que vem treinando integralmente nas últimas semanas, participou de 30 minutos da atividade.

Bruno Rodrigues segue em evolução e comenta detalhes do processo de recuperação ? ? https://t.co/iwtAq42iNb pic.twitter.com/OvPJri6PM4 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 9, 2025

Graves lesões em sequência

Destaque do Cruzeiro em 2023, Bruno Rodrigues foi contratado pelo Palmeiras no ano seguinte. Disputou dois jogos pelo Campeonato Paulista antes de romper o ligamento do joelho direito. O atacante precisou passar por cirurgia e ficou longe dos gramados.

Cinco meses depois, durante um jogo-treino na Academia de Futebol, Bruno Rodrigues rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo e precisou passar por um novo procedimento cirúrgico. Desde então, não entrou mais em campo.

"Eu sei muito bem o que eu passei. Minha família sabe o que eu passei também, minha esposa, que está mais do meu lado. Então, estou muito ansioso, ela também está muito ansiosa, mas temos de seguir o processo do clube, do pessoal que está aqui todos os dias e sabe muito bem da minha evolução. Temos de seguir passo a passo porque não foi nada fácil passar por tudo que eu passei. É seguir o processo e esperar o momento de Deus", revelou.

O último jogo de Bruno Rodrigues foi no dia 24 de janeiro de 2024, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, diante da Inter de Limeira, no Allianz Parque. O atacante foi titular e atuou por 60 minutos, antes de ser substituído no segundo tempo.

Calendário do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário : 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)