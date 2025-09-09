Em crise financeira, São Paulo chega a sexta saída de jovens da base para o exterior

O São Paulo segue se desfazendo de jogadores da base para aliviar sua crise financeira e encaminhou na última segunda-feira a venda do atacante Henrique Carmo para o CSKA Moscou, da Rússia. O atleta é o sexto de Cotia negociado pelo clube para o exterior em 2025.

O Tricolor tem sido obrigado a negociar atletas promissores por valores aquém do potencial por causa da necessidade de fazer caixa e se adequar às demandas financeiras impostas pelo FIDC, fundo de investimento do clube.

A Gazeta Esportiva relembrou os jovens formados na base do São Paulo que foram negociados pela diretoria de Julio Casares no ano.

William Gomes

A primeira venda entre os jovens do elenco foi a de William Gomes para o Porto, no dia 31 de janeiro. O atacante de 19 anos teve 80% dos seus direitos adquiridos pelo Dragão por 9 milhões de euros (R$ 55 milhões na época). Pelo São Paulo, o jovem somou 20 jogos, três gols e uma assistência.

João Moreira

No mesmo dia, o Tricolor negociou o empréstimo do lateral João Moreira, também para o Porto, em uma troca com o lateral esquerdo Wendell. O clube português recebeu o atleta por empréstimo sem custo, com opção de compra de 50% dos direitos do jogador. Ao todo, o defensor de 21 anos disputou 26 jogos, com um gol e três assistências.

Luiz Henrique

Outro negociado na primeira janela de transferências foi o meia-atacante Luiz Henrique, de 21 anos. O jogador se transferiu para o Real Múrcia, que joga a Terceira Divisão da Espanha. O jogador sequer teve chances no time profissional do São Paulo.

Matheus Alves

Em julho, foi a vez de Matheus Alves deixar o Tricolor. Um dos destaques da equipe campeã da Copinha, o meia de 20 anos assinou em definitivo com o CSKA Moscou, por cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37,9 milhões na época). O São Paulo, dono de 85% dos direitos econômicos, recebeu 5,1 milhões de euros (R$ 33 milhões). O jogador disputou 15 jogos no profissional do clube do Morumbis, com duas assistências.

Lucas Ferreira

Antes de Henrique Carmo, a última venda havia sido do atacante Lucas Ferreira, outro destaque da Copinha. O Tricolor recebeu 8 milhões de euros do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo jogador. Com a camisa do São Paulo, o jovem de 19 anos marcou um gol e deu uma assistência em 23 jogos.

Henrique Carmo

Por fim, o São Paulo encaminhou a ida de Henrique Carmo ao CSKA. O time paulista irá receber cerca de R$ 38,2 milhões na negociação e deve manter 25% dos direitos do atleta. O jogador de 18 anos se despede com apenas sete jogos e uma assistência pelo time principal.