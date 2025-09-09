Egito empata com Burkina Faso e adia classificação para a Copa

Pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026, o Egito enfrentou Burkina Faso nesta terça-feira, em Uagadugu. O confronto terminou empatado em 0 a 0, resultado que adiou a classificação egípcia para o Mundial.

Classificação da chave

Assim, a seleção egípcia segue na liderança do Grupo A, somando 20 pontos em oito jogos, com seis vitórias e dois empates. Já Burkina Faso ocupa a segunda posição, com 15 unidades, conquistadas em quatro triunfos, três empates e uma derrota.

Como foi o jogo

Logo nos primeiros minutos, o atacante Omar Marmoush, do Manchester City, precisou ser substituído logo após sofrer uma entrada dura de um adversário. A gravidade da lesão, que a princípio parece ter sido no joelho, ainda não foi confirmada.

O Egito chegou a balançar as redes com Salah, mas o lance foi anulado por impedimento. Apesar das boas oportunidades criadas pelos dois lados, o placar não saiu do zero.

A equipe egípcia volta em campo pelas Eliminatórias no dia 6 de outubro, às 10h (de Brasília), quando viajar para encarar o Djibuti. No mesmo dia e horário, Serra Leoa recebe o time de Burkina Faso.

Tropeço em casa

Quem também não comemorou a vaga antecipada para o Mundial foi a África do Sul. Em casa, os sul-africanos ficaram no empate por 1 a 1 com a Nigéria.

Outros resultados das Eliminatórias Africanas hoje: