Topo

Esporte

OPINIÃO

Arnaldo: Direção do São Paulo vende mal e perde credibilidade

do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 11h02

A diretoria do São Paulo normalizou a venda de joias da base por preços baixos e perdeu a credibilidade junto à torcida, analisa Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista criticou a venda do jovem Henrique Carmo ao futebol russo e cobrou transparência nas negociações envolvendo a base. Só esse ano, o Tricolor já vendeu cinco promessas de Cotia, mas arrecadou apenas R$ 220 milhões com isso.

Quem vende desesperado, vende mal. Quem vende com a corda no pescoço, vende mal. E o São Paulo, desde a venda do William Gomes, ao Porto, sinalizou que estava desesperado para vender. E assim foi acontecendo com a mais promissora geração recente do São Paulo, a geração 2006, que tem o William Gomes, o Henrique que está saindo agora, o Ferreirão que já saiu.
Arnaldo Ribeiro

É com essas vendas que o São Paulo vai bancar suas despesas. Ao não jogar limpo, ao vender Cotia, o torcedor se sente traído por esse governo Casares. Agora, depois de tantas notícias ocultadas e informações enviesadas, o governo Casares perdeu completamente a credibilidade junto ao torcedor. O torcedor do São Paulo não está no modo iludido, ele estava no modo parceiro, mas agora ele está largando -- ao não jogar limpo, o presidente do São Paulo está perdendo a sustentação.
Arnaldo Ribeiro

O colunista Danilo Lavieri acrescentou que há uma contradição nos planos de Julio Casares para a recuperação financeira do São Paulo.

É assustador como a diretoria do São Paulo tenta normalizar esse tipo de movimento. Eles não se pronunciam, anunciam como se tudo fosse bom e é realmente assustador.
Danilo Lavieri

O São Paulo quer vender 30% da sua base para sempre por R$ 250 milhões, valor parecido ao que arrecadou agora. É absurdo. O torcedor só vai perceber quando o time começar a perder e aí vai cobrar mais forte o Casares.
Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Bolivianos soltam fogos de madrugada perto de hotel da seleção brasileira

Em crise financeira, São Paulo chega a sexta saída de jovens da base para o exterior

1 ano de Memphis no Corinthians: relembre momentos marcantes

Calor extremo é ameaça crescente para sedes da Copa do Mundo de 2026, diz relatório

Nottingham Forest anuncia técnico Ange Postecoglou, campeão da Liga Europa pelo Tottenham

Nottingham Forest anuncia Ange Postecoglou como novo técnico

Calderano supera sul-coreano e estreia com vitória no WTT Champions de Macau

Brasil tem mais derrotas que vitórias na altitude boliviana, alerta Arnaldo

São Paulo soma R$ 208,3 milhões com vendas de Cotia, mas arrecada menos que rivais

Venda de Henrique e interesse em camaronês: São Paulo prepara novidades

Romário cita lacuna na carreira e admite que gostaria de ter jogado no Botafogo