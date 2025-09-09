Arnaldo: Direção do São Paulo vende mal e perde credibilidade

A diretoria do São Paulo normalizou a venda de joias da base por preços baixos e perdeu a credibilidade junto à torcida, analisa Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista criticou a venda do jovem Henrique Carmo ao futebol russo e cobrou transparência nas negociações envolvendo a base. Só esse ano, o Tricolor já vendeu cinco promessas de Cotia, mas arrecadou apenas R$ 220 milhões com isso.

Quem vende desesperado, vende mal. Quem vende com a corda no pescoço, vende mal. E o São Paulo, desde a venda do William Gomes, ao Porto, sinalizou que estava desesperado para vender. E assim foi acontecendo com a mais promissora geração recente do São Paulo, a geração 2006, que tem o William Gomes, o Henrique que está saindo agora, o Ferreirão que já saiu.

Arnaldo Ribeiro

É com essas vendas que o São Paulo vai bancar suas despesas. Ao não jogar limpo, ao vender Cotia, o torcedor se sente traído por esse governo Casares. Agora, depois de tantas notícias ocultadas e informações enviesadas, o governo Casares perdeu completamente a credibilidade junto ao torcedor. O torcedor do São Paulo não está no modo iludido, ele estava no modo parceiro, mas agora ele está largando -- ao não jogar limpo, o presidente do São Paulo está perdendo a sustentação.

Arnaldo Ribeiro

O colunista Danilo Lavieri acrescentou que há uma contradição nos planos de Julio Casares para a recuperação financeira do São Paulo.

É assustador como a diretoria do São Paulo tenta normalizar esse tipo de movimento. Eles não se pronunciam, anunciam como se tudo fosse bom e é realmente assustador.

Danilo Lavieri

O São Paulo quer vender 30% da sua base para sempre por R$ 250 milhões, valor parecido ao que arrecadou agora. É absurdo. O torcedor só vai perceber quando o time começar a perder e aí vai cobrar mais forte o Casares.

Danilo Lavieri

