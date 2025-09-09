Deschamps critica vaias a Rabiot no Parque dos Príncipes: 'Inaceitável'
O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, criticou as vaias ao meio-campista Rabiot por parte da própria torcida na vitória contra a Islândia, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.
É inaceitável, (Rabiot) é um jogador da seleção francesa que veste esta camisa. A vida dele no clube não é da minha conta, mesmo que seja sólido o suficiente.
Didier Deschamps ao canal francês TF1
O que aconteceu
Rabiot começou a partida no banco e foi acionado aos 25 minutos do segundo tempo, no lugar de Marcus Thuram, já que o volante Tchouaméni havia sido expulso. A França já vencia a Islândia por 2 a 1.
A partida foi disputada no Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain. Rabiot foi formado no PSG e defendeu o clube até 2019.
Na última temporada, o meio-campista foi contratado pelo Olympique de Marseille, maior rival do PSG, gerando críticas da torcida parisiense.
Não precisa ser assim. Se eu tiver que levar em conta nos meus critérios quem joga onde, contra qual adversário, se estamos no Parque dos Príncipes ou em outro lugar. Mesmo que sejam poucos torcedores, nenhum jogador deveria passar por isso. O Rabiot é um jogador da seleção francesa.
Didier Deschamps
Atualmente, Rabiot defende o Milan. Ele foi dispensado pelo Olympique após brigar com um companheiro de equipe no último dia 15 de agosto, após uma derrota no Campeonato Francês.