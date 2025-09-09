Defesa do São Paulo mostra evolução com Crespo no Brasileirão; veja números
É evidente que o futebol do São Paulo evoluiu com o técnico Hernán Crespo. O argentino recolocou o time no caminho das vitórias e guiou uma incrível arrancada no Campeonato Brasileiro. Um dos trunfos para a volta por cima no torneio foi a consistência adquirida no setor de defesa.
Nos 10 jogos de Crespo na liga nacional, a defesa do São Paulo apresentou números melhores em relação aos acumulados com Luís Zubeldía, antigo treinador. Ao todo, foram nove gols sofridos no período. Já com o ex-técnico, a equipe foi vazada 14 vezes em 12 partidas.
Além disso, com Crespo, a defesa são-paulina já superou o número de jogos sem sofrer gols conquistados com Zubeldía. O antigo treinador registrou três jogos sem ser vazado nas 12 ocasiões, enquanto o novo comandante soma quatro partidas sem sofrer tentos em 10 aparições.
O São Paulo não sofreu gols nas vitórias sobre Corinthians, Juventude, Vitória e Atlético-MG. A equipe foi vazada contra Flamengo, Red Bull Bragantino, Fluminense, Internacional, Sport e Cruzeiro.
Individualmente o sucesso defensivo também é claro. O zagueiro Ferraresi, por exemplo, cresceu com o técnico argentino e postou-se como o segundo defensor com mais desarmes (61) no Brasileirão, atrás apenas de Escobar (62). O lateral esquerdo Enzo Díaz é o quarto jogador da lista, com 59 desarmes.
O São Paulo espera manter a boa fase na defesa no próximo domingo, quando recebe o Botafogo, no Morumbis. O duelo, válido pela 23ª rodada do Brasileiro, está agendado para as 17h30 (de Brasília).