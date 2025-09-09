De nocauteado a aliado: Strickland ajuda Poatan em revanche pelo cinturão do UFC

Ex-campeão dos médios (84 kg) do UFC, Sean Strickland surpreendeu ao aparecer no camp de treinos de Alex 'Poatan'. O americano está colaborando com o brasileiro na preparação para a revanche contra Magomed Ankalaev, marcada para o dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA), na luta principal do UFC 320, que terá em disputa o cinturão dos meio-pesados (93 kg).

A participação de Strickland nos treinos do paulista, divulgada em um vídeo compartilhado no Instagram (clique aqui ou veja abaixo), chamou atenção pela história recente entre ambos. Em julho de 2022, eles se enfrentaram no octógono, com Poatan vencendo por nocaute ainda no primeiro round - triunfo que impulsionou sua trajetória rumo ao título dos médios. Apesar do passado como rivais, os dois demonstraram profissionalismo e respeito, unindo forças em um novo momento de suas carreiras.

Conhecido por seu poder de nocaute e precisão nos golpes, o lutador brasileiro terá pela frente novamente o perigoso wrestler russo, em uma revanche após um confronto equilibrado. A presença de Strickland no camp busca oferecer desafios específicos durante os treinos, especialmente em situações de pressão e simulações de risco - aspectos nos quais o norte-americano se destaca pelo estilo agressivo e volume de ataques.

Suspenso

Mesmo envolvido em treinos de alto nível, Strickland está, por ora, impedido de competir oficialmente. Ele foi suspenso por seis meses pela Comissão Atlética de Nevada, após se envolver em uma confusão durante o evento Tuff-N-Uff, ocorrido em junho deste ano. A sanção foi confirmada no último dia 21 e tem efeito retroativo, o que o afasta do octógono até, no mínimo, 29 de dezembro.

Há, contudo, a possibilidade de retorno antecipado. Em publicação feita em seu perfil no Instagram, o ex-campeão revelou que pretende participar de um programa de controle de raiva, medida que pode contribuir para a redução da penalidade. Caso a comissão aprove a iniciativa, Strickland poderá retornar à ativa ainda em 2025, encurtando o período de inatividade.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por John "Doc" Marten (@rideshotgun)