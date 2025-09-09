Topo

Esporte

Cruzeiro assina pré-contrato com colombiano da seleção sub-20

09/09/2025 23h49

O Cruzeiro assinou pré-contrato com o atacante Néiser Villareal. O colombiano de 20 anos será integrado ao elenco em dezembro deste ano, com vínculo válido por cinco temporadas.

No último Sul-Americano sub-20, pela seleção colombiana, Néiser foi líder em gols e assistências. Atuando na equipe principal do Milionarios, porém, ainda não marcou em 26 jogos.

O Cruzeiro aproveitou a janela de transferência e já anunciou Luis Sinisterra, Keny Arroyo, Kauã Moraes e Ryan Guilherme para reforçar o elenco.

Com vantagem por ter vencido a ida por 2 a 0, o time celeste volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, em duelo válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Cruzeiro assina pré-contrato com colombiano da seleção sub-20

Quando o Brasil volta a jogar? Veja calendário de jogos até a Copa do Mundo

De 'várzea' a 'jogamos contra 14': presidente da CBF sobe tom após derrota

Bia Haddad Maia brilha na estreia e garante confronto brasileiro nas oitavas do SP Open

Presidente da CBF detona tratamento recebido pela Seleção na Bolívia: "Verdadeira várzea"

Atlético-MG apresenta Ruan Tressoldi, e Lyanco avança em recuperação

Ancelotti não se abala com derrota do Brasil para a Bolívia: 'Vamos chegar bem na Copa'

Ancelotti admite jogo complicado e comenta atmosfera hostil na Bolívia: "Futebol diferente"

Ancelotti dribla polêmica na altitude, mas admite que seleção pode melhorar

Bolívia vai à repescagem e define as Eliminatórias; veja classificação final

Bruno Guimarães justifica derrota do Brasil: 'Muitos estrearam hoje'