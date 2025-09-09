Cruzeiro assina pré-contrato com colombiano da seleção sub-20

O Cruzeiro assinou pré-contrato com o atacante Néiser Villareal. O colombiano de 20 anos será integrado ao elenco em dezembro deste ano, com vínculo válido por cinco temporadas.

No último Sul-Americano sub-20, pela seleção colombiana, Néiser foi líder em gols e assistências. Atuando na equipe principal do Milionarios, porém, ainda não marcou em 26 jogos.

Cruzeiro assina pré-contrato com destaque da seleção da Colômbia! O Cruzeiro firmou um pré-contrato com Néiser Villareal, artilheiro e líder de assistências do último Sul-Americano Sub-20, para que o atacante faça parte do elenco cruzeirense a partir de dezembro de 2025. O... pic.twitter.com/OXcWJfxEIz ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) September 10, 2025

O Cruzeiro aproveitou a janela de transferência e já anunciou Luis Sinisterra, Keny Arroyo, Kauã Moraes e Ryan Guilherme para reforçar o elenco.

Com vantagem por ter vencido a ida por 2 a 0, o time celeste volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, em duelo válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 19h30 (de Brasília), no Mineirão.