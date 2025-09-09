Cruzeiro assina pré-contrato com colombiano da seleção sub-20
O Cruzeiro assinou pré-contrato com o atacante Néiser Villareal. O colombiano de 20 anos será integrado ao elenco em dezembro deste ano, com vínculo válido por cinco temporadas.
No último Sul-Americano sub-20, pela seleção colombiana, Néiser foi líder em gols e assistências. Atuando na equipe principal do Milionarios, porém, ainda não marcou em 26 jogos.
Com vantagem por ter vencido a ida por 2 a 0, o time celeste volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, em duelo válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 19h30 (de Brasília), no Mineirão.